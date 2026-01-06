通勤族慘了？總預算卡關、北市TPASS估撐至月底

記者王郁蓁、陳志峰、石明啓、黃國瑞、 / 台北-新北-桃園-基隆報導

2023年起，TPASS通勤月票上路，其中北北基桃使用人數最高，但因為115年度中央政府總預算，還卡在立法院，北市府透露目前的經費，只夠使用到1月底，下個月就要想辦法自籌，雖然新北可以撐半年。民眾無奈說，要是TPASS補助斷炊，可能只能考慮改回騎機車！對此，北北基桃預計12日開會商討對策。

通勤族必備TPASS，1個月只要1200元，捷運、公車、台鐵通通都能用。

記者王郁蓁、陳志峰：「逼一下，通勤族必備TPASS，只要1200元，捷運、公車、台鐵甚至是YouBike通通都能用，但現在因為中央政府總預算卡關，恐怕會斷炊。」

去年TPASS2.0版本上路，國道客運、台鐵、捷運等回饋金加碼，短程通勤族受惠，年底還有2.0+起跑擴大回饋，讓長途通勤也受益，但新的一年總預算書躺在立法院，等於沒有新的經費可以給TPASS，只能繼續啃老本，若錢用完，通勤族確幸恐怕都沒了。

2025年底TPASS 2.0+起跑擴大回饋，讓長途通勤也受益。

民眾：「從淡水（通勤），一定會超過（2000一個月），（沒有的話）就要再找其他通勤。」

民眾：「內湖到大直，（通勤一個月）1千多，如果有上學的話，有在規劃要考駕照。」

民眾：「一天抓個100好了，應該至少3000塊跑不掉，從汐止那裡（到台北車站），希望是有（TPASS）啦。」

TPASS影響全國98.2萬人，其中北北基桃52.8萬人用量最高，衝擊最嚴重。

台北市交通局科長謝霖霆：「到1月底前都是沒問題，那1月以後跟相關單位開會來確認。」

新北市交通局簡任技正吳政諺：「有編列11億，我們會先撐著，（中央）總預算現在還沒有審議通過，應該不會拖到今年6月。」

基隆市政府副發言人鍾明表示，市府會盡力確保基隆通勤族的權益不受影響。

基隆市政府副發言人鍾明：「我們會盡力確保基隆通勤族的權益不受影響。」

桃園交通局公共運輸科技正吳善楹：「先以自有預算支應。」

市府們強調先撐著 ，但相較新北自籌經費預估能用6個月，北市議員曾獻瑩也透露，北市約自籌14億，能撐到3月 ，但這落差可不小 ，除了4市1月12日要會商，蔣市長也回應 ，希望行政、立法能好好溝通。

簡舒培提出疑問，蔣萬安是否有跟北市國民黨5席立委溝通？

民進黨台北市議員簡舒培：「想問問蔣萬安，台北市總共有8席立委，國民黨就佔了5席，那蔣萬安有沒有好好的跟國民黨這5席立委來溝通呢？」

但北市包括賴士葆、王鴻薇、徐巧芯等五人，半數都是藍委，如今在立院的總預算卻連付委都沒有，到底是誰在損害民眾權益，自有公評。

