通勤族憂TPASS卡關 謝國樑保證基隆通勤族不受影響

中央總預算卡關，通勤族擔心TPASS會斷炊。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕中央總預算卡關，通勤族憂TPASS月票斷炊，北北基桃4市交通首長昨開會討論，決定由地方政府代墊補助款。基隆市長謝國樑今天向通勤族喊話，市府保證不管發生什麼情況，基隆通勤族不會受到影響。

謝國樑今天上午受訪時指出，要再一次市民報告，不管發生什麼樣的情況，市府會全力確保，基隆的通勤族權益不會受到影響。

謝國樑說，每一個城市對於TPASS的需求是不一樣的，跨縣市通勤民眾對TPASS的需求會更強烈，節省下的經費會更多，基隆市就是一個高度依賴跨縣市的就業環境，所以有很多民眾在討論TPASS的事情，他要請基隆的通勤族放心，絕對會全力保障市民的權益，通勤族權益不會受到任何影響。

謝國樑表示，今天在市務會議中有討論這個問題，至於細節預算上的問題怎麼做，府內會有一個周延的辦法，並請相關單位做更多沙盤的推演。

基隆市長謝國樑保證不會影響基隆通勤族權益。(記者盧賢秀攝)

