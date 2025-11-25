即時中心／黃于庭報導

通勤族快看！TPASS通勤月票自2023年7月1日上路實施以來，獲得民眾熱烈迴響；交通部公路局今（2025）年1月推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，每月搭乘公共運輸11次可享最高30%回饋。為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，12月起再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線2次，可享15%乘車金額回饋，搭乘4次可享30%乘車金額回饋。

公路局表示，交通部為減輕民眾交通負擔及鼓勵使用公共運輸，自今年1月起推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，以每月搭乘紀錄提供乘車金額回饋，其中搭乘公路公共運輸（市區公車及公路客運）達11次以上者，提供最高30%乘車金額回饋。

此外，也針對已有常客優惠之軌道運輸（台鐵、臺北捷運及新北捷運）分別加碼提供2%回饋，目前（至2025年11月12日）已有26.5萬人完成記名登錄，114年2至9月累計約1,656.7萬趟旅次符合回饋條件，累計回饋金額逾3,822萬元，政策嘉惠族群穩定成長。

TPASS 2.0+回饋方案。（圖／交通部提供）

經公路局分析，目前TPASS 2.0政策嘉惠對象以短途通勤通學搭乘捷運、市區公車使用者為主，中長途國道客運客群則主要為返鄉遠行民眾，每月搭乘次數較難達成現行回饋條件。因此，為照顧中長途旅運需求，12月起升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠，針對西部70公里以上及東部國道客運共91條路線，設計較易達成之回饋門檻，每月搭乘2次即可享回饋。

TPASS 2.0+回饋金領取方式。（圖／交通部提供）

公路局進一步說明，TPASS 2.0+方案除針對中長途國道客運設計不同回饋條件外，亦同步開放電子支付（悠遊付、iPASS MONEY、icash pay）納入累計回饋，即日起可至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄，成為TPASS 2.0+常客優惠會員，12月起將自完成登錄次日起，開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日將由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。

如為電子票證使用者，可至該局公運常客優惠平台（https://tpass.thb.gov.tw）點選進入各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名登錄之電子票證，則無須另外登錄，12月起將依TPASS 2.0+回饋條件計算回饋金額，並於次月25日起至4大超商櫃台由店員協助、台北捷運各站（悠遊卡售卡加值機）或票證公司APP靠卡領取回饋。

TPASS 2.0+回饋試算。（圖／交通部提供）

最後，公路局呼籲，歡迎民眾踴躍使用TPASS政策，一起用行動來支持公共運輸，也期待民眾如有返鄉遠行需求，可多加使用中長途國道客運，共同為節能減碳盡一份心力。

原文出處：快新聞／通勤族有福了！TPASS 2.0「加碼回饋」12月上路 優惠方案全曝光

