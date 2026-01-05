通勤族權益告急！總預算卡關TPASS快撐不住 北市最快本月底斷炊

總預算案立院卡關，直接威脅到廣大通勤族賴以維生、減輕負擔的「基北北桃TPASS都會通」定期票。

2026年中央政府總預算案在立法院持續陷入僵局，直接威脅到廣大通勤族賴以維生、減輕負擔的「基北北桃TPASS都會通」定期票。由於中央補助款遲遲無法撥入，目前台北市、新北市與基隆市被迫進入「自救模式」。台北市政府坦言，目前僅能依靠去年剩餘預算苦撐，預估運作穩定度僅能維持到今年1月底；而新北與基隆則研議動支地方今年編列的預算先行代墊，以確保政策不致立即中斷。

針對預算卡關導致的營運危機，台北市交通局指出，TPASS每年需仰賴中央與地方共計約60億元的票價差額補助，其中北市分攤比例高達52％，約在13億至14億元之間。目前定期票專戶維持每2天撥付1次款項給運輸業者的頻率，以確保業者營運現金流，但因中央補助款未到位，現階段只能支用去年的剩餘款。台北市長蔣萬安今（5日）對此表示，將盡全力確保市民服務不中斷，同時也向中央喊話，期盼行政院能加強與立法院溝通，化解預算僵局以維護市民權益。

新北市與基隆市方面也分別祭出應變措施。新北市交通局說明，TPASS屬於攸關民生的重大延續性計畫，今年已編列地方負擔款約11億元，將依《預算法》規定先行部分動支以維持業者正常營運，後續則須視中央款項撥發進度再作打算。

基隆市政府雖未正式回應，但據悉若預算至1月底仍未通過，市府計畫將今年編列的8千萬元預算先行支應第一季補助。基隆市議會議長童子瑋憂心忡忡，強調基隆有超過11萬通勤族受影響，要求市府必須公開說明若運輸業者無力墊付時的配套方案，並呼籲市長謝國樑應代表市民向國民黨主導的國會要求儘速審查，不應因黨政立場犧牲基隆人的通勤福利。

這場預算風暴同樣引發議員猛烈抨擊。北市議員簡舒培痛批，TPASS是許多家庭每月省下數千元交通支出的關鍵，若補助斷炊，增加的成本將全數轉嫁給使用者，藍白兩黨不應為了政治鬥爭犧牲人民利益。

新北市議員卓冠廷也指出，TPASS今年首度納入常態預算，依法在預算審查通過前不得動支，部分人士主張由地方墊付僅是特例，不能視為常態。跨黨派民代一致憂心，若總預算案遲不通過，受害的將是仰賴大眾運輸的全體國民，甚至可能導致市民改回使用私人運具，讓減碳政策大開倒車。

