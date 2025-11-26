通勤族注意！中壢火車站出現偷拍狼 包藏鏡頭專拍裙底

桃園市中壢火車站近日傳出偷拍事件，一名戴黑框眼鏡、穿著斯文的男子，固定每天上午通勤時間出沒在車站周邊，疑似將鏡頭藏在手提包內偷拍女性裙底。有民眾在臉書地方社團公開清晰影片，畫面曝光後引發熱議，中壢警分局表示已掌握相關畫面，並主動調閱監視器畫面，後續將協助被害人報案依法偵辦。

中壢這名男子被網友發現 ，固定每天上午通勤時間出沒在車站周邊，疑似將鏡頭藏在手提包內偷拍女生裙底。（圖／翻攝照片）

有網友在臉書粉專「內壢大小事」發文指出，友人最近頻繁遇到一名偷拍變態，大約每天早上8點左右出沒在中壢火車站周邊，隨機尋找目標偷拍，呼籲女性提高警覺。該網友表示，24日曾拍到該名男子偷拍別人裙底的證據，事後前往警局報案。

該網友指出，警方表示因為友人不是被拍到的當事人，就算到現場也無法強制觀看男子的相機或手機，頂多只能在附近巡邏。隔天該網友不放心陪同友人一起前往，結果同一時間偷拍犯又出現在同一地點，再次立刻報警，但警方到場時男子已不知去向。該網友怒批「請不要檢討被害者或目擊者，我今天光是看到偷拍犯的臉就氣到發抖，很難保持冷靜面對」。

中壢這名男子被網友發現 ，固定每天上午通勤時間出沒在車站周邊，疑似將鏡頭藏在手提包內偷拍女生裙底，警方已介入處理。（圖／翻攝照片）

對此，中壢派出所副所長許嘉儒表示，該所25日上午8點許接獲民眾報案，在中壢車站前建國路有男子偷拍女子，立即派員到場，但該名男子及當事女子均已離開。警方已掌握相關畫面，並主動調閱監視器畫面，後續將協助被害人報案，依法偵辦。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

