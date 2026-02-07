通勤族注意！信義線東延段「今起測試7天」 北捷：部分列車恐延誤

北捷信義線東延從象山站起往東延伸。翻攝自GoogleMaps



台北捷運為配合信義線東延段工程進度，今（2/7）日起展開為期7天的系統穩定性測試，期間淡水信義線部分列車時刻將進行微幅調整，列車到站時間可能與原定時刻出現約1至2分鐘差距，提醒通勤族與轉乘旅客提前留意。

北捷說明，信義線東延段屬於既有營運路線的延伸，測試期間列車將改由「廣慈／奉天宮站」發車，但該站暫不開放旅客上下車。列車行駛至象山站後，將依規定執行清車作業，請車上旅客配合相關引導。

此次穩定性測試自2月7日起連續進行7天，平日尖峰時段影響較為明顯。北捷提醒，旅客可事先查閱捷運公司臨時專頁及各車站公告的「信義線東延段穩定性測試期間淡水信義線時刻表」，掌握最新班次資訊。

廣告 廣告

此外，北捷也建議多加利用「台北捷運Go」APP，透過「動態資訊」頁面選取搭乘車站，即時查詢列車到站時間，並預留候車與轉乘時間，以避免影響上班、上學或行程安排。

淡水信義線加註「信義線東延段穩定性測試期間淡水信義線時刻表」。北捷提供

更多太報報導

台北102歲人瑞突娶69歲看護！子女衝醫院「門口劫走老父」真相離奇

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」