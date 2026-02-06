通勤族注意！北捷連7天實施「穩定性測試」 平日尖峰時段到站時間微調

【緯來新聞網】通勤族注意！配合臺北市捷運局115年2月7日起進行信義線東延段穩定性測試，臺北捷運公司自2月7日起連續7天，淡水信義線平日尖峰時段，部分列車到站時間將微幅調整1至2分鐘，提醒旅客參考捷運公司臨時網頁及車站公告的「信義線東延段穩定性測試期間淡水信義線時刻表」，或可多加利用「台北捷運Go」App，透過「動態資訊」頁面選取車站，即時查詢各站列車到站時間，提前規劃行程並預留候車時間，避免影響上班就學通勤或轉乘時間，測試期間造成不便，敬請見諒。

廣告 廣告

通勤族示意圖。（圖／北捷提供）

臺北捷運公司表示，因應信義線東延段系統穩定性測試，淡水信義線2月7日起連續7天，部分列車到站時間將與原先時間差距1至2分鐘。信義線東延段屬既有營運路線的延伸，測試期間列車將改由廣慈/奉天宮站發車，但車站不開放上下車，列車抵達象山站後將執行清車作業，請旅客配合。

淡水信義線時刻表加註「信義線東延段穩定性測試期間淡水信義線時刻表QR code」。（圖／北捷提供）

更多緯來新聞網報導

金鐘60／評審內幕曝光！吳姍儒沒在《不熙娣》名單 瓊瑤無緣貢獻獎

修杰楷曝老婆賈靜雯「有偶包」 鬆口再合體拍YT有難度