通勤族注意！台鐵六家線電力異常 雙向列車誤點

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

今（27）日清晨，銜接台鐵新竹站與高鐵新竹站的台鐵六家線，竹中至六家間發生電力設備故障，導致電車線運作異常，一度影響雙向列車行駛。目前該路段暫以西正線進行單線行車，南下、北上班次均出現誤點情形，預計上午11時左右可全面恢復正常。

今（27）日清晨台鐵六家線，竹中至六家間發生電力設備故障，導致電車線運作異常，預計上午11時左右可全面恢復正常。（示意圖/臺鐵公司）

根據台鐵內部通報，今日上午7時44分，新竹至香山段及六家線同步發生電車線跳電事故。新竹至香山間已於8時完成修復並恢復供電，但竹中至六家區間仍有電力異常，影響列車正常調度。

針對突發狀況，台鐵已成立公司二級應變小組，並派遣電力維修人員前往現場全面巡檢電車線設備。台鐵表示，將持續掌握搶修進度，並視實際狀況更新列車行駛資訊，提醒旅客留意最新公告。

