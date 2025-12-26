通勤族注意！「嘉嘉南999無限搭」TPASS定期票方案正式上路

「嘉嘉南999無限搭」TPASS定期票方案正式啟用，將整合台南市、嘉義縣與嘉義市公共運輸資源，串聯「嘉嘉南生活圈」。 圖：台南市交通局/提供

[Newtalk新聞] 「嘉嘉南999無限搭」TPASS定期票方案於今(26)日起正式啟用！未來TPASS將整合台南市、嘉義縣與嘉義市公共運輸資源，一票即可無限搭乘三縣市主要大眾運輸工具，鎖定通勤族需求，正式串聯「嘉嘉南生活圈」。

台南市長黃偉哲今日表示，台南市自9月推出「799大台南公車＋南嘉台鐵無限搭」方案以來，短短3個月銷量突破6,000筆。此次再上架「嘉嘉南999無限搭」定期票，並同步啟用嘉義縣市與台南市合作推出的「嘉義799無限搭」方案，透過既有的MeNGO平台，目前共計已發行6種不同運具組合的TPASS定期票方案，是全國選擇最多元的縣市，預計可大幅減輕民眾通勤負擔成本。

台南市交通局長王銘德指出，「嘉嘉南999無限搭定期票方案」，服務範圍涵蓋嘉嘉南地區所有公共運輸，包括大台南公車、嘉義縣市區公車、嘉義縣幸福巴士/幸福小黃、嘉義縣公路客運、嘉嘉南地區YouBike公共自行車，以及涵蓋嘉嘉南地區跨境台鐵(北至嘉義大林站、南至台南中洲站，並涵蓋沙崙支線)，提供不同通勤需求族群更多元選擇。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉嘉南999方案最大受益者為每日往返三縣市的通勤族，長期使用可明顯節省交通支出，也有助長者與民眾跨縣市旅遊，對學生、通勤族及觀光旅客皆帶來實質便利性。

台南市公共運輸處長劉佳峰表示，台南市與嘉義縣市已於新營火車站及嘉義火車站設置短期TPASS實體服務據點，即日起至明年1月5日，每週一至週五中午12時至下午6時提供專人服務，協助民眾完成購卡、加入會員、購買方案及過卡等一站式流程。首次使用者只要記住「買空卡、加會員、買方案、過卡」4個步驟，即可輕鬆啟用。

