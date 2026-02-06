通勤族注意！「淡水信義線」明尖峰時段恐慢1至2分鐘

即時中心／温芸萱報導

台北捷運公司公告，配合捷運局自明（7）日起進行信義線東延段系統穩定性測試，淡水信義線將連續7天於平日尖峰時段微調部分列車時刻，列車到站時間與原班表可能有1至2分鐘差距。捷運公司提醒，測試期間列車改由廣慈／奉天宮站發車，但不開放上下車，抵達象山站後將進行清車作業，請旅客配合，不便之處敬請見諒。

台北捷運公司今日公告，配合台北市捷運局自明日起進行信義線東延段系統穩定性測試，淡水信義線將自2月7日起連續7天，在平日尖峰時段微調部分列車時刻，列車到站時間可能與原班表有1至2分鐘差距，提醒通勤族提早留意。

台北捷運公司指出，測試期間淡水信義線仍維持正常營運，但為確保系統測試順利進行，部分班次時刻將略作調整，旅客可參考捷運公司臨時網頁及各車站公告的「信義線東延段穩定性測試期間淡水信義線時刻表」，或利用「台北捷運Go」App，在「動態資訊」頁面查詢即時列車到站時間，提早規劃行程、預留候車時間，避免影響上班、上學或轉乘。

捷運公司說明，信義線東延段屬既有營運路線延伸，測試期間列車將改由廣慈／奉天宮站發車，但該站暫不開放旅客上下車，列車行駛至象山站後，將進行清車作業，請旅客配合相關引導。對於測試期間造成的不便，捷運公司也向民眾致歉，盼請見諒。

