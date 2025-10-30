即時中心／高睿鴻報導

隨著時節邁入年底，台北捷運板南線、淡水信義線等，都必須承接多項大型活動帶來的人潮。北捷公司今（30）日表示，年底有數場大型活動陸續登場，像是大巨蛋演唱會、百貨周年慶、新北耶誕城、信義區耶誕市集等；為加強疏運人潮、提供更便利的服務，從11月起，板南線平日上午尖峰時段提前開始加密班距、板南線及淡水信義線也陸續調整假日班距。

北捷說明，捷運板南線為北捷系統運量最高的路線。目前平日8點至8點30分尖峰時段，已經達到系統最密班距；然而，為了分散及疏運尖峰人潮，自11月10日起，平日上午尖峰、亞東醫院站往南港展覽館方向、兩分鐘的最密班距，從8點提早至7點30分開始。北捷估算，經整體調度後，將增加一部列車運能約1500人；加上已上線載客的6部空間優化列車，增加運能約500人，合計增加運能約2000人。

快新聞／通勤族注意！11月起板南線、淡水信義線將調整班距 理由曝光了

捷運板南線為北捷系統運量最高的路線。（圖／台北捷運提供）

此外，北捷續指，板南線假日重疊區間的最密班距，也由原本4.5分鐘縮短至3.5分鐘；至於淡水信義線，從11月8日起，調整星期六重疊區間最密班距，由原本5分鐘縮短為4分鐘，透過縮短班距、適時加發列車等措施，加強服務旅客。

北捷表示，歡迎大家假日出遊或參與各項大型活動時，多多利用大眾運輸工具，事先下載「台北捷運Go」App規劃行程，乘車時透過路線擁擠度與到站時刻，適時安排行程與避開人潮擁擠的車廂。

