即時中心／黃于庭報導

為全面提升公共自行車使用者騎乘安全與權益，台北市政府交通局提醒，自明（2026）年1月1日起，需完成公共自行車傷害險投保，才可租借任何YouBike車輛，呼籲尚未完成投保的民眾，務必儘速完成登錄，以免影響自身租借權益。

交通局表示，台北市自推動YouBike前30分鐘免費政策後，公共自行車已成為市民日常通勤與短程移動的重要運具，使用人次持續攀升，平均每日超過20萬人次騎乘。隨著使用規模擴大，市府有責任確保每一位騎乘者在發生意外事故時，都能獲得基本且一致的保障，全面實施投保公共自行車傷害險，正是補強安全網的重要關鍵措施。

廣告 廣告

事實上，公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，使用者無須支付任何費用。交通局指出，民眾於騎乘期間若不幸發生意外事故，造成死亡、失能或住院等情形，可依規定檢附醫療單據等相關文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額可達新台幣100萬元（未滿15足歲者依相關規定辦理）。

最後，交通局強調，公共自行車傷害險屬於人身保險，須採實名制投保，登錄資料須與實際騎乘者一致，方能確保理賠權益。尚未完成投保的市民朋友，儘速前往YouBike官方網站，登入會員後進入「公共自行車傷害險」專區填寫資料；或下載並使用 YouBike官方APP，登入會員後完成傷害險投保作業。

原文出處：快新聞／通勤族注意！YouBike沒完成「這1事」不能借 明年元旦新制上路

更多民視新聞報導

超越365元鹹酥雞！她買「護手霜」被男友罵公主網勸分手

外國人丟數學題求助！台灣網友10秒交卷：幼稚園等級

新北三重套房傳異味！打開門驚見情侶陳屍床上

