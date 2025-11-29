中部中心報導

台中市今天（28日）包括公車APP，以及候車亭內裝設的，即時動態系統，一度發生大當機，讓不少公車族搭車搭到焦慮炸鍋！市府確認是公車動態伺服器中心，租用中華電信機房電力中斷所導致，還好在28日晚間已經逐步恢復正常！

台中市公車APP一度當機已修復。台中市政府交通局運輸設施股長簡璟竹說明：「今日上午，大約九點，本市公車動態系統異常，經確認為公車動態伺服器中心，租用中華電信機房電力中斷所致。」

28日傍晚，下班及放學的尖峰時間，公車APP顯示"沒發車"，難道是棄通勤族於不顧嗎？台中市政府趕緊澄清，公車正常發車沒問題，可是，公車APP，從早上9點，就出現異常，還好在28號晚間6點鐘，已經逐步恢復正常。

通勤族炸鍋！台中公車APP大當機 晚間逐步恢復正常

原文出處：通勤族炸鍋！台中公車APP大當機 晚間逐步恢復正常

