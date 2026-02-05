通勤族省時有感！北大跳蛙公車2／9起增班 快速接駁頂埔站

跳蛙公車「北大社區－捷運頂埔站」路線圖。（圖／新北市交通局）

跳蛙公車「北大社區－捷運頂埔站」線將自2月9日起，平日上午加開7時10分班次，因應未來捷運三鶯線即將通車，並分散尖峰時段既有路線公車的載客壓力，提供通勤族更快速、便捷的通勤選擇，更快速銜接捷運頂埔站轉乘。

交通局運輸管理科科長許芫綺表示，新增班次自台北客運三峽二站發車，行經北大社區後直達捷運頂埔站，透過減少停靠站點，縮短通勤時間，特別適合尖峰時段趕上班、上課的民眾搭乘。

許芫綺指出，目前北大特區對外聯絡公車多以916、932及910路線快速公車為主，因應未來捷運三鶯線即將通車，並分散尖峰時段既有路線公車的載客壓力，除原有平日7時整班次外，特別增開7時10分跳蛙公車班次，期望協助民眾更快速銜接捷運頂埔站，同時降低高速公路壅塞對通勤時間的影響。

交通局說明，「北大社區－捷運頂埔站」沿途停靠姑娘廟、大成路、森林公園、海洋公園、學勤路、台北大學正門、大學學成路口及龍埔國小等站點，經三角湧大橋直達捷運頂埔站，採二段票收費，並可使用基北北桃1200定期票或電子票證搭乘，便利又實惠。

交通局補充，針對北大地區各公車路線，業者每日均持續監控各站候車情形，並視客況機動調整班次，持續優化公共運輸服務品質，讓民眾通勤更加順暢。

