通勤族看過來！桃園市民卡APP線上繳停車費 抽iPhone 17、藍牙耳機

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市民只要動動手指在手機上完成路邊停車費繳納，就有機會將iPhone 17、iPad Air等大獎帶回家。圖：截自freepik

為持續提供市民更便利的數位生活服務，桃園市智慧城鄉發展委員會將推出全新有感回饋活動。桃園市民卡APP 2.0自推出以來，以功能多元和便民獲得市民熱烈迴響。為鼓勵經常開車、騎車通勤的科技上班族體驗更流暢的智慧生活，免去親臨超商排隊之繁瑣流程，智發會特別規劃「桃園市民卡APP－停車輕鬆繳 iPhone 17、iPad Air驚喜抽」活動。市民只要動動手指在手機上完成路邊停車費繳納，就有機會將最新的iPhone 17、iPad Air等頂級3C科技大獎帶回家。

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智發會主任委員廖修武表示，桃園市民卡APP的核心目標就是貼近市民的日常生活需求，尤其是通勤族最常遇到的停車繳費問題。此次活動特別針對時間寶貴的上班族群，鼓勵大家「不用拿紙本帳單、免跑超商排隊」，透過手機即時一鍵繳納，不僅省時、便利，更能減少紙張浪費，攜手為環保綠生活盡一份心力。

智發會說明，此次活動期間自5月28日至6月30日止。民眾只要在活動期間內使用「桃園市民卡APP」成功完成路邊停車費繳納，即可參加抽獎。為了回饋熱烈支持的市民朋友，活動採取「每繳費1次得1張抽獎券，繳費次數越多，中獎機會越高」的累積機制，讓精打細算、頻繁通勤的市民能有更多中獎勝率。

此次抽獎獎項極為豐富，皆為上班族夢寐以求的實用科技單品，包含頭獎iPhone 17 (256GB)；二獎iPad Air (M2晶片/11吋) Wi-Fi版 128GB；三獎PHILIPS RO水通道蛋白淨飲機；四獎Apple Watch Series 10 (鋁金屬版 42mm)3名；五獎Sony WF-1000XM5旗艦藍芽耳機4名；六獎電子儲值金500元50名。

智發會提醒，每人以中獎乙次為限。活動結束後，工作小組將於15天內隨機抽出幸運中獎者。中獎名單經主辦單位核對無誤後，將於「桃園市民卡」官方網站正式公告，並同步透過APP推播及會員留存的E-mail信箱發送通知。請市民朋友註冊會員時，務必確保填寫的電話與電子信箱正確無誤；若幸運中獎，請於公告日次日或接獲機關通知起1個月內，依規定掛號寄回領獎應備文件辦理領獎手續。

智發會提到，智慧便利的生活就在您的手掌心，快拿起手機下載「桃園市民卡APP」，開啟您的智慧新生活，一同參與活動抽大獎，欲知更多活動詳情，請至桃園市民卡官方網站查詢。

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