通勤族看過來！「TPASS嘉嘉南定期票」2新方案登場 開放預售

嘉南朋友有福了！嘉義縣建設處道路管理科今（16）日指出，通勤族引頸期盼的「TPASS嘉義799定期票」及「TPASS嘉嘉南999定期票」將在本（12）月17日中午12點於MeNGo官網、MeNGo APP及7-11 ibon開放預售，季票（90天）也同步開放預購，預計在26日正式啟用。

嘉義道管科指出，台鐵嘉義與台南之間的每月通勤量「超過16萬人次」，因此為了減輕通勤族的交通成本，嘉義縣積極與嘉義市、台南市完成協商，推動定期票方案。2個TPASS新方案服務範圍涵蓋嘉義縣、嘉義市及台南市的所有公共運具及台鐵各站，北可至嘉義大林站、南至台南中洲站，服務範圍涵蓋沙崙支線。

此外，「TPASS嘉義799定期票」方案及「TPASS嘉嘉南999定期票」方案也會在MeNGo平台推出，除了台鐵之外，嘉義縣市境內的公車、幸福巴士（小黃）、YouBike公共自行車也能使用。

首次加入MeNGo會員的通勤族只要按照下列4個步驟即可完成購買：

第1步「買空卡」：至指定通路預購TPASS空卡，線上通路有博客來、一卡通蝦皮商城；實體通路可至4大超商預購，持有2代卡的民眾可直接使用，不需另購新卡。



第2步「加會員」：至MeNGo官網或下載MeNGo APP註冊會員並綁定卡號。

第3步「買方案」：在ＭeNGo平台網頁或App選擇適用方案並設定開始日期。

第4步「過卡」：使用iPassＭoney App用手機NFC感應過卡或到7-11 ibon、MeNGo機台完成實體過卡，完成啟用程序。

為協助更多民眾完成購卡及開通，嘉義火車站設置短期TPASS實體服務據點，114年12月17日中午12點起至115年1月5日止，周一至周五每日中午12點至下午6點將有專人提供購卡到啟用的一站式服務，歡迎民眾多加使用。

