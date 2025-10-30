通勤族福音！捷運板南線、淡水信義線11月上午尖峰時段班距加密

北捷公司說明，捷運板南線為台北捷運系統中，運量最高的路線。 圖：台北大眾捷運公司／提供

[Newtalk新聞] 台北大眾捷運公司今(30)日公告，捷運板南線自11月10日起，將把「平日上午尖峰時段加密班距」服務時間由原本的8點至8點30分，提前為7點30分到8點30分。此外，由於年底大型活動陸續登場，捷運板南線和淡水信義線也將自11月8日起縮短大型活動和假日重疊區的最密班距。

北捷公司說明，捷運板南線為台北捷運系統中，運量最高的路線。目前平日上午8點到8點30分為通勤尖峰時段，每班列車班距為2分鐘。北捷公司為分散及疏運尖峰時段人潮，將自11月10日起，將板南線的平日上午尖峰時段，提前至7點30分開始。調整班距後，預計增加2000人次運能。

由於年底大台北地區將陸續舉行演唱會、百貨周年慶、新北耶誕城、信義區耶誕市集等大型活動，預計捷運板南線和淡水信義線將湧入大量人潮。對此，北捷公司公告，11月8日起，凡是假日和各大型活動重疊，便會將捷運板南線的最密班距由原本的4.5分鐘，縮短至3.5分鐘；淡水信義線的最密班距則會由5分鐘縮短為4分鐘。

北捷公司表示，因應平日上下班尖峰時段和假日出遊人潮，台北捷運將透過縮短班距或加發列車等措施，提供更多運能，讓旅客放心搭乘大眾運輸工具上下班或出遊。

