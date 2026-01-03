通勤月票TPASS隱藏優惠？傳3.6萬元補助一證件換領 回饋金細節曝光

2026新年不少新規定上路，行政院去（2025）年初推動的通勤月票TPASS，但近日網路上流傳「2026元旦新規」、「家裡有70歲老人的注意！ 2026元旦新規：這張『駕照』別藏了！拿去繳回最高現賺3萬6！很多人還不知道#高齡駕駛 #駕照註銷 #老人福利」相關訊息，內容聲稱如今傳出自今年起，長輩繳回駕照可享TPASS搭到飽優惠，現賺3.6萬元。事實查核平台MyGoPen對此發布調查報告。

在高齡駕照相關政策上，調查報告顯示，交通部2025年10月公布駕照管理改革制度，高齡換照從75歲下修至70歲，70歲長者經體檢和認知功能測驗合格後，即可換照使用到75歲；75歲以上則維持 3年換照方式，新措施從今年5月上路。體檢項目包含視力、辨色力、聽力、四肢活動等；認知功能測驗則分為時間認知、近程記憶思考，如現場說出當天的日期及所在地、一一念完10種圖案後，隨意在說出兩個（收起圖案的狀態下）等。

高齡駕駛議題近年再掀起台灣社會的關注。示意圖。（資料照，柯承惠攝）

調查報告也提到，交通部為鼓勵長輩主動繳回駕照，針對70歲以上繳回駕照之高齡者，提供TPASS乘車優惠回饋（包含計程車），補助期間為2026年起完成登錄註記次日起算2年，因此傳言影片中說的2年半為錯誤資訊。至於關鍵的補助金額，交通部優惠內容是使用敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，每月金額最高1,500元，以補助期間2年（24個月）即為傳言所指的3.6萬元，適用範圍包括公路客運、國道客運、市區公車、台鐵、捷運等。

長者 TPASS回饋金怎麼領？中部縣市再額外加碼 ​



那回饋金該怎麼領？調查報告顯示，憑各縣市政府核發的敬老卡、社福卡可至四大超商由店員協助領取，中彰投更加碼，滿75歲長者申辦駕照自願註銷，可獲得襪子或超商百元商品卡等獎勵。調查報告提醒，傳言影片來源多次發布錯誤訊息，日前就曾分享長輩最高有1.2萬元綜合性補助的「錯誤訊息」。另一查核平台「台灣事實查核中心」同樣發布相關調查報告釋疑，強調補助方式為「搭乘公共運輸回饋50%，每月最多回饋1500元，為期2年」，並非網傳的「每月1200元TPASS搭到飽、為期2年半」。

無照駕駛最高罰2.4萬？新規 罰鍰 拉升至3.6萬元

另外，針對網傳影片提及「2026年新規無照駕駛最高罰2萬4000元」，事實查核中心指出，經檢視「道路交通管理處罰條例」及新聞報導，依據現行法規，無照駕駛最高罰鍰就是2.4萬4元，但立法院在去年就已三讀通過道交條例修法，提高無照駕駛罰鍰上限，機車駕駛人最高處新台幣3萬6000元，汽車駕駛人最高處6萬元，新規定預計今年上半年正式上路，網傳訊息為修法前的舊制，及將實施的新規定已大幅拉高無照駕駛罰鍰。

