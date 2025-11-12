通勤注意！台鐵蘇澳站明班次異動 退票辦法一次看

記者高珞曦／綜合報導

稍早中央氣象署宣布鳳凰颱風陸上警報解除，強度已降為熱帶性低氣壓，台鐵公司12日宣布，13日中午12時前多數路線恢復正常行駛，僅4007次、4003次、4113次改至蘇澳新站始發，蘇澳站首班車為4123次（早上6時48分開）。

台鐵13日多數路線恢復正常行駛，蘇澳＝蘇澳新間路線掏空有班次異動。（示意圖／中天新聞）

台鐵公司12日晚間表示，由於鳳凰颱風陸上警報已經解除，13日中午12時前，各級列車行駛概況如下：

東部幹線：恢復正常行駛。

西部幹線：恢復正常行駛。

南迴線：恢復正常行駛。

支線：平溪線全日辦理公路接駁。深澳線、內灣線、集集線、沙崙線正常行駛。

另因蘇澳＝蘇澳新間路線掏空，13日4007次、4003次、4113次改由蘇澳新站始發，蘇澳站首班車為4123次（早上6時48分）開。且山嵐號6676次、6677次13日停駛1天。13日中午12時至當晚6時的列車行駛資訊，將在13日早上9時公布。

台鐵公司呼籲，民眾出發前可至台鐵公司官網查詢列車最新運行資訊，或到各就近車站查看，也可撥打台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。

退、換票及改乘相關訊息方面，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

