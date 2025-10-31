通勤注意！捷運板南線11/10起尖峰時段加密班距
台北捷運每天乘載破百萬運量，尤其板南線尖峰時段總是擠滿人潮，北捷公司最新公告，捷運板南線從11月10號起，將把「平日上午尖峰時段加密班距提前」，此外，由於年底大型活動陸續登場，捷運板南線和淡水信義線也將自11月8號起，縮短大型活動和假日重疊區的最密班距。
11月起板南、淡水信義線調整班距 估增運能2000人
北捷公司指出，從11月10日開始板南線平日上午尖峰時段，將提前開始加密班距，亞東醫院站往南港展覽館方向，兩分鐘的最密班距啟動時間規劃，由原8時提前至7時30分開始。經整體調度後，將增加一部列車運能約1500人，加上已上線載客的6部空間優化列車，增加運能約500人，合計增加運能約2000人。
此外，配合陸續登場的大型活動，如大巨蛋演唱會、百貨周年慶、新北耶誕城、信義區耶誕市集等，板南線假日重疊區間的最密班距，由原本4.5分鐘縮短至3.5分鐘；至於淡水信義線，11月8日起調整週六重疊區間最密班距，由原本的5分鐘縮短為4分鐘，透過縮短班距、適時加發列車等措施，加強服務旅客疏運。
台視新聞／劉芝宇 責任編輯／馮康蕙
更多台視新聞網報導
北捷藍線列車爆異常！突3次急煞「倒退嚕回北車」 乘客全嚇壞
三鶯線鶯歌區捷運開發案 永吉公園正式動工
板南線車廂突跳緊急照明！600乘客受影響 北捷：狀況已排除
其他人也在看
11月起板南線、淡水信義線調整班距！預估增運能2000人
【記者張綵茜／台北報導】年末將至，雙北大型活動陸續登場，為改善板南線尖峰候車狀況，台北捷運公司今（30日）宣布，11月10日起平日上午尖峰時段提早自7時30分開始，假日也同步加密班距，另今年上線的空間優化列車合計增加運能約2000人。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
北捷板南線11/10起提早實施最密班距 估增運1500人
（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北捷運板南線上午尖峰乘客眾多，為加強疏運人潮，北捷今天宣布，平日2分鐘的最密班距，11月10日起，實施時間將提早至上午7時30分，等同增加一部列車約1500人的運能。中央社 ・ 1 天前
時空旅人是真的？粿粿、王子爆不倫 昔日合照驚見「16字神預言」！萬人瘋朝聖
中信啦啦隊前成員粿粿（江瑋琳）昨（29日）老公范姜彥豐爆料婚內出軌棒棒堂「王子」邱勝翊，震撼演藝圈，粿粿和王子昔日的公開互動如今也被一一檢視，尋找有關這段不倫戀情的蛛絲馬跡。有網友發現，今年1月粿粿在Instagram上發出和王子的合照，儘管是工作照，但距離近得引人遐想；更令人驚訝的是，8月竟出現一則短短16字的留言，如今看起來竟完美命中他們的關係現況，讓眾人直呼「這是時空旅人了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
Rain驚喜宣布明年小巨蛋開唱！11/30 Klook開賣！時間地點、售票時間、票價座位一次看
韓流天王Rain無預警宣布重返台灣，將於2026年1月17日在台北小巨蛋舉辦《STILL RAINING: ENCORE》演唱會，演唱會門票將於11/30上午11點半在Klook開賣。這是他暌違20年再次登上台北小巨蛋舞台，也是巡演《Still Raining》的升級版「Encore」場，象徵他與台灣粉絲之間跨越時光的深厚情誼。本次巡演除帶來全新舞台設計與視覺特效外，更將台北列為亞洲首站，消息一出引發粉絲熱烈討論。Rain演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
王子年初就公開告白粿粿！她見關鍵畫面「羞喊4字」 真實互動早露餡
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」。如今，有網友翻出王子年初參與的綜藝節目片段，發現他當時被問最欣賞的啦啦隊球員？結果毫不避諱地寫下粿粿，如今對照下來，顯見早已對粿粿有好感。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北捷加開列車！板南線尖峰班距提早半小時 估增運能2000人
捷運板南線尖峰時段常擠爆，為改善候車狀況，北捷公司宣布，自11月10日起板南線平日上午尖峰時段提早自7時30分開始。今年上線的空間優化列車也讓運能再增約2000人。因應年底各大活動登場，板南線與淡水信義線假日班距同步縮短，強化疏運、提升乘車便利。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林驚喜跨年攻大巨蛋12/30、12/31及2026/1/1 11/23中午12:00面開放搶票
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】JOLIN蔡依林在〈D.I.Y〉MV「破殼重生」的畫面成真，驚喜宣布 20互傳媒 ・ 6 小時前
聲音恐出賣你的年齡？林靜芸教「1招」讓聲音回春：發聲訓練就有效
隨著年紀增長，聲帶也會慢慢老化，變得閉合不太緊，這可能會讓聲音變得沙啞、高低音不好控制，甚至容易嗆咳。《優活健康網》特別摘錄整形外科名醫林靜芸所撰寫此文，分享自身的經驗，老人的體態可以靠運動改善一樣，「老聲」也可以透過發聲訓練來矯正，讓聲音更有力、更清晰。優活健康網 ・ 9 小時前
建設局載「土石」欲蓋廚餘遭抓包 環保局：不合規定已請回
中央要求台中市廚餘掩埋場都要按照規定也就是50公分廚餘要用30公分土來覆蓋，但沒想到載的土石粒徑太大，沒有防臭吸水功能，另外還有市議員掌握台中大安肉品市場，10月13日收到案場送來的豬隻，不是一開始市...華視 ・ 7 小時前
棒球》辰己涼介、今野龍太率樂天金鷲多名一軍戰力來台交流
由2025台灣大賽總冠軍樂天桃猿擔任地主的「2025桃園亞洲職棒交流賽」，將於11月7日至9日在桃園棒球場登場，這次交流賽是樂天桃猿今年球季最後的公開出賽，將迎戰日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師，打造最高水準的台日韓三國職棒對決。繼首波公布3位台將宋家豪、蕭齊、陽柏翔，以及陣中主力球員小深田大翔、太田自由時報 ・ 9 小時前
為花蓮加油！縣政府攜手北捷辦冬季市集 沉浸式體驗行動支持
【緯來新聞網】為花蓮加油，將關懷化作力量！11月1日至2日11時至19時，於捷運西門站B1大廳，臺北緯來新聞網 ・ 1 天前
捷藍航空班機高度驟降迫降佛州 多名乘客「頭部撕裂傷」急送醫
根據外媒的報導，美國聯邦航空管理局（FAA）發布聲明指出，涉事班機為一架空中巴士A320，於下午2時左右改飛坦帕機場。FAA已就事件展開調查，以釐清導致飛機突然下降的原因。航空監聽網站LiveATC.net公布的無線電通話顯示，機組人員在通報時提及「至少有三人受傷，疑似頭部撕...CTWANT ・ 11 小時前
涉幽靈連署被起訴！許宇甄無法接受：我將繼續捍衛正義
國民黨在大罷免期間爆出死亡連署，屏東地檢署今（31）日偵查終結伍麗華罷免死亡連署案，起訴國民黨立委盧縣一、許宇甄等9人，涉嫌偽造私文書等罪。對此，許宇甄直呼無法接受，屏檢倉促將她提起公訴，明顯有奉命起訴之嫌疑，並違反無罪推定原則，身為民意代表，她將繼續堅守崗位，捍衛正義。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月起捷運板南線加密班次 以因應年底大型活動
【記者卓羽榛臺北報導】為改善板南線尖峰候車狀況，臺北捷運自11月起，板南線平日上午尖峰時段提前開始加密班距。此外，因應年底多項大型活動，板南線及淡水信義線亦陸續調整假日班距，加強疏運人潮，提供更便利的...自立晚報 ・ 18 小時前
期貨與現貨價格走勢差很大！專家：國際金價近來劇烈波動有三大主因
國際金價近期大幅回檔，突破 4000 美元大關後快速衝高回落，紐約黃金期貨周四 (30 日) 下挫，倫敦現貨金價卻逆勢上漲，市場情緒兩極，「暴跌」與「反彈」同時登上熱搜。 與此同時，菲律賓央行官員近期釋放「拋售黃金」訊號，引發關注。菲國貨幣委員會、菲國央行前總裁 Benjami鉅亨網 ・ 10 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前