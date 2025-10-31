通勤注意！捷運板南線11/10起尖峰時段加密班距

台北捷運每天乘載破百萬運量，尤其板南線尖峰時段總是擠滿人潮，北捷公司最新公告，捷運板南線從11月10號起，將把「平日上午尖峰時段加密班距提前」，此外，由於年底大型活動陸續登場，捷運板南線和淡水信義線也將自11月8號起，縮短大型活動和假日重疊區的最密班距。

11月起板南、淡水信義線調整班距 估增運能2000人

北捷公司指出，從11月10日開始板南線平日上午尖峰時段，將提前開始加密班距，亞東醫院站往南港展覽館方向，兩分鐘的最密班距啟動時間規劃，由原8時提前至7時30分開始。經整體調度後，將增加一部列車運能約1500人，加上已上線載客的6部空間優化列車，增加運能約500人，合計增加運能約2000人。

此外，配合陸續登場的大型活動，如大巨蛋演唱會、百貨周年慶、新北耶誕城、信義區耶誕市集等，板南線假日重疊區間的最密班距，由原本4.5分鐘縮短至3.5分鐘；至於淡水信義線，11月8日起調整週六重疊區間最密班距，由原本的5分鐘縮短為4分鐘，透過縮短班距、適時加發列車等措施，加強服務旅客疏運。

台視新聞／劉芝宇 責任編輯／馮康蕙

