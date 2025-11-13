通勤注意！新冷空氣「近冷氣團等級」下週回歸冷雨天

本週末水氣較少，迎來短暫回溫、少雨天氣，不過下週有1波較強冷空氣南下，強度預估接近大陸冷氣團，加上輻射冷卻效應，中部以北、宜花低溫下探14度，局部地區可能只剩12度。

本週末雨勢短暫，下週則是冷空氣帶來1小波迎風面降雨。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，雖東北季風持續影響，但14日起水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區和宜蘭地區有局部短暫雨，桃園以北、東半部為零星降雨。隨著東北季風減弱，15日至16日剩下桃園以北和東半部、恆春地區有零星短暫雨勢。

新1波較強東北季風17日南下，且冷空氣強度接近大陸冷氣團等級，同時帶來水氣，北部、東半部回歸局部短暫雨，18日起環境轉乾，目前預計後續都還是東北季風環境。

廣告 廣告

乾冷空氣發威，19日清晨最低溫可能只有12度左右。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，黃恩鴻指出，這波冷空氣在18日至19日降溫有感，在20日白天回溫前，會受19日清晨輻射冷卻效應影響，中部以北、宜花低溫14度至15度，北部局部近山區範圍將再下探到12度，北部白天高溫也只有18度至19度，另南部、台東低溫15度至16度，中南部和花東白天高溫則有20度至23度。

延伸閱讀

NBA/約基奇轟55分！一數據超車歐尼爾 金塊豪取6連勝

NBA/金塊、快艇之戰球迷鬧場 他成為場上第十一人

NBA/柯瑞狂飆46分！第3節大爆發 逆轉拔刺終止客場6連敗