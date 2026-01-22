通勤自帶BGM！瑪利歐問號磚塊悠遊卡會發光 1/24預購每人限購1個

超級瑪利歐「？磚塊」造型悠遊卡。圖／傑仕登提供

任天堂粉絲注意！代理商傑仕登今（22）日宣布，將推出以《超級瑪利歐》系列經典道具為原型的「？磚塊」造型悠遊卡。這款立體悠遊卡不僅完美還原遊戲外型，感應時更會發光並隨機發出經典音效，預計將引爆一波收藏熱潮。商品將於 1 月 24 日起在新光三越台北信義新天地 A11 的傑仕登旗艦店開放實體預購。

「？磚塊」是《超級瑪利歐》遊戲中最具代表性的元素之一，玩家撞擊後往往能獲得金幣、蘑菇或火之花等驚喜道具。此次推出的造型悠遊卡將這份驚喜帶入日常生活，當卡片進行感應時，磚塊上的問號圖案不僅會發光，還會隨機播放「道具出現」或「力量提升」兩種音效，設計充滿巧思與童趣，讓通勤或購物過程彷彿置身遊戲關卡。

1/24 實體預購開跑 需持身分證件、每人限購1組

想要入手的粉絲請留意，本次預購採「實體排隊」方式。傑仕登宣布，預購活動將於 2026 年 1 月 24 日（六）上午 11 點起，於新光三越台北信義新天地 A11 館 3 樓的「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心」展開，至 2 月 12 日截止。

官方特別提醒，預購時必須出示本人有效身分證明文件（身分證、健保卡、駕照或護照），每人限預購 1 個，完成後將領取預購單，並於 2 月 13 日起憑單回原店取貨。

若錯過預購，商品將於 2026 年 2 月 13 日（五）上午 11 點起在同一地點正式現貨販售，同樣維持每人限購 1 個的規定，且嚴禁代排、代購行為。詳細現場販售規則將於日後另行公布。



