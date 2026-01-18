通勤1小時換大房？首購族卡關「買房要看工作地點嗎」網吵翻

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

買房要看地段，還是看生活品質？一名網友發文求助，自己正準備入手人生第一間房，卻卡在「工作地點」這關遲遲下不了決定。原PO目前住在相對偏僻的小鎮，但他直言當地房價「完全對不起居住品質」，反倒是外縣市出現不少條件更好的物件，價格差不多，機能與坪數也更優秀，唯一代價就是通勤時間可能得拉長到一小時，讓他陷入選擇困難，忍不住問「你買房會考慮工作地點嗎？」

買房要看地段，還是看生活品質？（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上以「你買房會考慮工作地點嗎？」為題發文指出，自己目前居住的地方為相對偏僻的小鎮，但環境與機能並沒有跟上房價，讓他越看越覺得不划算。近期他開始看外縣市的房子，發現同樣的預算，能買到更大坪數、更完整生活機能的物件，讓他相當心動。不過，原PO也坦言，若選擇外縣市購屋，就得面臨每天通勤約一小時的現實，因此想聽聽大家的經驗與建議。

貼文曝光後，引來不少網友留言，「買房是為了生活，不要為了買而買，如果花了買房的錢，換來的是一小時的通勤這並不是一筆好的買賣」、「通勤這個議題我覺得要展開討論『你的工作有地域性嗎？』『未來三五年可以預期都在同一個地方工作嗎？』如果上面兩個都否，那通勤時間就是假議題，他只是暫時狀態。是可以因為有了房子然後對工作進行調整的。」

也有網友分享自身經歷，「我幾次買房都買在距離公司15分鐘內車程的地方，覺得通勤是人生最沒有意義的事情之一，花時間又累，早上都睡不夠了還要通勤，下班都很累了想早點回家了還要通勤。」



