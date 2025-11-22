通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。
《央視新聞》21日報導，大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行闡明北京政府立場。該函將作為聯合國大會正式文件，向全體會員國散發。
傅聰在致函中表示，日本首相高市早苗在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論。這是1945年日本戰敗以來日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對陸方發出武力威脅，公然挑戰陸方核心利益。
傅聰強調，高市早苗有關言論極其錯誤、極為危險，性質影響極其惡劣。在陸方多次嚴正交涉和強烈抗議後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。陸方對此強烈不滿、堅決反對。
傅聰表示，高市早苗有關言論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，是對14億多中國人民和曾遭受日本侵略的亞洲國家人民的公然挑釁。
傅聰重申，台灣是中國的神聖領土，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。
傅聰鄭重警告，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。作為二戰戰敗國，日方必須深刻反省歷史罪責，恪守對於台灣問題做出的政治承諾，立即停止挑釁越線，收回錯誤言論。
延伸閱讀
美烏日內瓦首輪磋商 盧比歐：和平方案期限可調整
賴清德稱「台灣人有錢有閒」看演唱會 館長怒：我怎麼都不知道
上訴法院裁定！川普不得擴大「快速遣返」適用範圍
其他人也在看
高市早苗「台灣有事」引北京制裁 蔡正元：日本哪來的膽識？
日本首相高市早苗11月7日「台灣有事」的說法引發中國大陸採多管道強烈制裁。大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，闡明官方立場，並強調日方若膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。對此，前立委蔡正元作出評論。中天新聞網 ・ 1 天前
中國竟嗆日本「若武力介入台海將構成侵略」！綠委：已遭國際打臉
即時中心／高睿鴻報導為達統戰目的、孤立我國外交處境，中國近年戮力在國際場合打壓台灣；就連最近日本新首相高市早苗出聲挺台、高喊「台灣有事日本就有事」，中國仍要出聲表達不滿。中國常駐聯合國代表傅聰，甚至致函聯合國秘書長、闡明中國要行使聯合國憲章和國際法賦予的「自衛權」，並稱要捍衛國家主權及領土完整；央視記者則在聯合國記者會提問、誘導聯合國背書「台灣是中國一省」。對此，民進黨立委許智傑也回應了。民視 ・ 16 小時前
范雲、沈伯洋赴歐 民進黨：分享台灣民主歷程
民進黨立委范雲、沈伯洋代表民進黨前往荷蘭海牙參加「國際自由聯盟」(Liberal International)第209屆執行委員會，民進黨國際部今天(22日)表示，范雲與沈伯洋將透過他們在立法院的經驗，分享台灣推進民主、自由與人權歷程，讓來自全球數十個國家、上百位政治工作者與意見領袖更深入了解並支持台灣。 民進黨國際部指出，「國際自由聯盟」是全球支持自由主義政黨結合的國際政治組織，民進黨是重要參與政黨之一，固定每年派員參與，今年由范雲與沈伯洋代表出席；范雲將以「震驚與倦怠：自由派如何在永無止境的危機與不安全政治中航行」為題做專題演說，沈伯洋的演說題目則是「政治操弄時代下的民主防衛」。 兩人另會參與亞洲自由聯盟(CALD)與歐洲自由民主聯盟(ALDE)共同舉辦的「印太與歐洲的安全：現況、議題與挑戰」論壇，民進黨國際部表示，他們將分享中共勢力對台灣發起認知作戰、影響力作戰及灰色地帶作戰帶來的威脅挑戰，透過提升國際社會對此議題的關注，進一步鞏固台灣在區域乃至世界安全與穩定中的重要角色，希望藉此機會促使國際盟友進一步了解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平穩定。中央廣播電台 ・ 1 天前
再嗆高市早苗涉台言論！ 王毅嗆：碰了不該碰的紅線
日本跟中國為了「台灣有事」一說頻頻摩擦，中國總理李強、日相高市早苗在南非G20峰會全程零互動，中國外長王毅23日痛批日相高市早苗「碰了不該碰的紅線」；而針對中國日前威脅引用聯合國憲章的敵國條款，日本外台視新聞網 ・ 31 分鐘前
錯愕！日本樂手「聲音狀態達到最好」 中國排練突遭公安闖入：活動取消
中日關係日益緊張，連帶影響到日本娛樂圈，不少藝人在中國演出行程接連喊卡。除了天團「柚子」（YUZU）取消香港、上海及台北行程，日本資深爵士音樂家鈴木良雄等人原定本月20日、22日北京舉行音樂會，就在排練聲音狀況達到最好之際，公安突然闖入表示活動取消。太報 ・ 1 天前
指控高市「武力威嚇中國」 中國致函聯合國告狀
日本首相高市早苗日前發表的「台灣有事」言論引發中國怒火並祭出一連串反制措施。中國週五（11/21）致函聯合國，要求聯合國將此信函列入正式文件，向全體會員國闡明中方立場太報 ・ 1 天前
中國白酒茅台銷量萎靡！「茅台鎮」8百家酒廠僅剩百家存活
中國經濟蕭條，沒想到連宛如鎮國之寶的白酒茅台，產業正面臨罕見衰退！素有「中國第一酒鎮」之稱的茅台鎮，過去因地處茅台酒核心產區而長期繁榮，全盛時期酒廠數量達八百多家，如今白酒市場隨著經濟一路走弱，全盛時期的八百多家目前僅剩下不到百家酒廠仍在運轉，酒廠陷入困境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北京使館援引聯合國憲章「有權對日動武」 日本外務省：條款已過時
因日本首相高市早苗先前針對「台灣有事」的相關發言，引發中國政府的強烈不滿，兩國之間的緊張關係持續升高。在外交戰線的交鋒中，中國駐日大使館於21日在社群媒體上發布了一則極具爭議性的貼文，暗示北京有權援引《聯合國憲章》中的「敵國條款」，直接對日本採取軍事行動。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
台美軍演跨出一大步！ 陸戰隊「營級」首與美軍實兵對抗｜#鏡新聞
台美軍事演習，跨出一大步！鏡報報導，國造的玉山軍艦10月載著陸戰隊，執行「陸吼專案」，到關島進行1個月的移地訓練，也是我國陸戰隊首度以營級作戰單位，跟美軍實兵對抗。專家指出，這不僅能夠強化陸戰隊的實戰經驗，也象徵台美互信，能在印太區域發揮聯防效果，嚇阻共軍。鏡新聞 ・ 1 天前
高市早苗挺台！日本國安概念轉變了 彭博：2022裴洛西訪台是關鍵
美國時任眾議院議長裴洛西2022年首度訪台後，中國向台灣上空和日本的專屬經濟海域發射彈道飛彈。外媒發現，此舉促使日本民眾堅定支持對國家安全戰略進行重大改革，更使國防產業成為日本經濟最具活力的一環。太報 ・ 1 天前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 22 小時前
陳嘉宏專欄：濫改國籍法無異於開門揖盜
《國籍法》第20條規定：「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。」這個條文的立法意旨非常容易理解，就是「忠誠」。中華民國允許一般公民擁有雙重國籍，但是，要在中華民國擔任公職，就必須有更高的忠誠義務；因為雙重國籍者同時效忠兩個國家，在涉及國家主權、外交與國防事務時，非常容易產生利益衝突。國籍既然是「永結忠誠之產物」，所以擔任公職者自然不可擁有雙重國籍。鏡報 ・ 3 小時前
跟進中國對日反制措施？ 香港政府暫停與日本總領事館交流
中日緊張關係持續，香港政府開始停止與日本駐港總領事館的官方交流，此舉視為追隨中國對日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論的反制措施，外界擔憂日港交流將會降溫。鏡新聞 ・ 1 小時前
母雞不強會踩死小雞 三連霸藍議員：「他」選新北市長我會怕死
2026地方大選「藍白合」要如何推派新北市長選舉成為關鍵，國民黨新北市議員公布一份內參民調直指，台北市副市長李四川領先其他所有擬參選人，並且他表示「母雞不強會踩死小雞」，直言如果藍白合推出民眾黨主席黃國昌參選新北市長，「我會怕死」。中天新聞網 ・ 41 分鐘前
囂張！中方致函古特雷斯 揚言日本介入台海「將行使自衛權」
即時中心／潘柏廷報導日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引起中國相當不滿，不僅祭出旅遊限令外，更宣布停止日本水產品進口。此外，中國常駐聯合國代表傅聰本（11）月21日還致函聯合國秘書長古特雷斯，不僅稱就高市早苗涉華錯誤言行闡明中國政府立場；他更宣稱，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。民視 ・ 1 天前
美歐烏高層日內瓦協商 川普再控烏克蘭不知感恩
（中央社日內瓦23日綜合外電報導）美國、歐洲與烏克蘭高層今天在瑞士日內瓦展開會談，討論川普政府提出的28點俄烏和平計畫，美國總統川普再次指控烏克蘭不知感恩。中央社 ・ 10 小時前
中日關係緊張！中國宣布北洋艦隊誕生地 展開實彈射擊
中日關係緊張！中國宣布北洋艦隊誕生地 展開實彈射擊EBC東森新聞 ・ 1 小時前
高市早苗G20狂見18領袖 與義總理熱情擁抱
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗在本月上旬於國會發表有關「台灣有事」言論，引起中國不滿。在日中關係緊張升溫之際，南非22日舉行二十國集團（G20）領袖高峰會，日本與中國雙方會不會有互動成為焦...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
不只自衛隊 美陸戰隊欲將與那國島打造第一島鏈戰略核心
與那國島距台灣僅110公里，為加強西南諸島防禦，日本陸自於2016進駐160人的沿岸監視隊，後續又進駐電戰部隊，未來還預計部署飛彈，空自則成立20人規模的警戒管制雷達部隊。現在，美國陸戰隊更計畫將與那國島打造戰略樞紐，並於「堅定之龍2025」演習中向該島輸送物資進行驗證。自由時報 ・ 1 天前
國軍將領異動12/1生效 花防部指揮官劉暐欣接任八軍團指揮官
軍方人士今天表示，國軍高階將領異動，包括協助花蓮地區調度救災的花防部指揮官劉暐欣中將，將調任負責南部地區救災及防務的八軍團指揮官；憲指部政戰副主任、前軍事新聞處副處長張博彥上校，將接任馬防部政戰主任。軍方人士指出，相關人令已發布，將於12月1日正式生效。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前