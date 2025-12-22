通報出狀況？「事發後無線電無聲」 捷警：運作正常

台北市 / 綜合報導

而發生攻擊事件當下，捷運警察的應對也備受討論，有民眾質疑當時為何台北車站內，幾乎沒有看到警察的身影，協助救援的都是捷運人員和民眾，事發當下無線電有沒有作用？捷警隊回應，當時無線電設備正常，也有透過110和北捷接獲消息，不過由於擔心其他站點也遭到攻擊，評估中正一分局警力已到場的情況下，選擇固守原先轄區的站點。

隨機攻擊事件後，第一個上班日，不少民眾仍然搭捷運通勤，警方不敢大意增派警力維安，不過現在捷運警察被質疑，事發當下無線電失靈，沒能立刻掌握情況，事發當下民眾驚慌逃竄，而幫助急救傷者，第一時間被目擊幾乎都是捷運人員和民眾，民眾質疑為何不增派捷警人力？

捷警隊解釋，整個台北捷運轄區，共分成4個分隊，第一分隊負責淡水信義線，包含台北車站，第二分隊轄區包含松山新店線，以及中和新蘆線部分站點，第三分隊包含文湖線，及板南線往南港展覽館，第四分隊則包括部分板南線，松山新店線和中和新蘆線，當時台北車站發生攻擊案，110和北捷都有通報，行控中心也聯繫轄區捷警，所有無線電都收到指令，不過因為擔心其他站點也遭到攻擊，未調派其他警力前往台北車站。

而捷運警察，執勤通常藉由捷運移動，不過遇到當時台北車站，過站不停的狀況恐怕難趕赴現場，對此捷警也表示，配有警用機車作為備案，捷運警察隊第一分隊分隊長郭書嘉說：「M7出口有民眾丟擲爆裂物，立即派遣線上警網，盡速趕赴現場處置，勤務指揮中心再以無線電通報，捷運台北站有民眾倒在地上，本隊立即加派警力，及派遣刑事組到場。」

不過評估台北車站，也有中正一分局警力進駐，選擇讓其他轄區的捷警，固守原本站點以策安全，事發當下訊息紛亂，第一時間大量民眾，通報是煙霧彈攻擊，沒想到卻演變成流血攻擊事件，也讓外界重新檢視警方應對。

