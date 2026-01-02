通天教主黃海岱126冥誕 雲林特展公開百年布袋戲傳承奇珍

2026雲林布袋戲日暨傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道特展開展。（霹靂國際多媒體提供）

為紀念布袋戲「通天教主」黃海岱大師126歲冥誕，並彰顯雲林作為布袋戲原鄉的重要地位，雲林偶戲館於1月2日推出《傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道》特展。特展除了延續及緬懷大師的經典傳統外，更從布袋戲的黃家三代創作脈絡與家族承繼的光輝歷史中，展現從傳統到創新的霹靂布袋戲創作演變與美學革新。

《傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道》特展由雲林縣政府文化觀光處主辦、霹靂國際多媒體股份有限公司策展，此次展覽以4大展區：「戲夢之章」「靈偶之章」「戲台之章」「傳承之章」交織串聯，另有黃海岱珍貴傳統彩樓、布景戲台等布景道具大公開，同時以紀錄片見證一代宗師最後身影。

戲夢之章：以呈現黃海岱先生的生命軌跡與創作歷程為主，從早年傳統演出型態，到人物設定與劇本編寫，成為台灣人民對布袋戲最深刻的文化記憶。

特展中出現黃海岱傳統彩樓、佈景戲台等珍奇布袋戲瑰寶。（霹靂國際多媒體提供）

靈偶之章：精選黃海岱的經典戲偶:鍾馗、七爺八爺、濟公等，讓觀眾一窺傳統偶戲如何融合宗教、文學與藝術，展現掌中生靈的無窮魅力。

戲台之章：展示黃海岱珍貴的傳統彩樓、佈景戲台及木製、鐵製戲箱等未曾公開，難得一見之展品。

傳承之章：霹靂布袋戲首席主角素還真壓軸登場，黃海岱之孫黃文章，承繼祖志，創立霹靂布袋戲，讓傳統藝術走進影像、邁向國際。

除四大展區外，現場播放的《掌中風雲一世紀-黃海岱回憶錄》是霹靂公司於黃海岱100歲時推出、歷時2年拍攝製作的紀錄片，片中保留難得的影像畫面，回顧黃海岱從街頭演師到戲偶大師的生命歷程，同時揭示他的精神如何一脈相傳，孕育出今日霹靂布袋戲的藝術根基。

《黃海岱與戲偶之道特展》自1月2起至3月底，在雲林布袋戲館展出。

