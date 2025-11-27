通姦除罪化推手周方慰 涉嫌A走公司2850萬還向銀行詐貸1.6億遭聲押禁見

通姦除罪化推手、富邦綜合開發公司負責人周方慰。呂志明攝



曾因偷情被起訴憤而聲請釋憲的周方慰，因不具律師資格卻幫人打官司，還持女友裸照逼簽1000萬元「分手賠償金」，被查獲後竟又再度持前女友裸照恐嚇，因而被法院判刑確定。沒想到他又被查出多年前在擔任富邦綜合開發公司負責人時，涉嫌侵占公司2850萬元去購買信義豪宅，還簽下三方合約向銀行詐貸1.6億。檢調昨(11/27)日發動搜索約談，經檢察官偵訊後，認為周方慰涉犯《刑法》詐欺、侵占、違反《銀行法》，今(11/28)凌晨向法院聲請羈押禁見。

檢調昨日共約談8名被告，除了周方慰聲押禁見外，簽訂3方契約的璽美實業登記負責人黃美方，50萬元交保；富邦綜合開發公司會計侯美瑩50萬元交保；簽訂3方契約的另一家公司鈞言的人頭公司或負責人張宸豪、陳柏佑，各以100萬元交保，這4人全都限制出境、出海及住居。另外璽美實業實際負責人林柏傑，以及鈞言的另一名人頭余國華2人，目前仍由檢察官漏夜偵訊中。

富邦綜合開發公司負責人周方慰。呂志明攝

2015年間，已婚的周方慰因為與1名李姓女子發生性關係，李女還產下1子，隔年，周方慰偷偷認領，其妻因為要辦理小孩入學手續申請戶籍謄本時，發現丈夫多了一個小孩，才知遭到背叛，因此提告，周方慰最後被台北地檢署以妨害家庭罪起訴。

法院審理期間，台大法律系畢業的周方慰，認為通姦應除罪化，因此聲請釋憲，當時周方慰曾用「律師」身分接受媒體訪問，並和多名聲請人一起促成通姦除罪化的釋憲案，周男因而成為推動通姦除罪化的推手。

然而成名的周方慰卻被檢調查出，周方慰並不具有律師資格，卻幫人打官司還收取逾百萬的報酬。不僅如此，他還拿小他30歲前女友的裸照，恐嚇逼簽1000萬元「分手賠償金」，去年8月被法院依2件違反《律師法》、1件《刑法》恐嚇取財未遂罪，判處應執行1年有期徒刑，得易科罰金36萬元定讞。

可惡的是，當他恐嚇前女友的劣行曝光後，2023年間，竟又拿前女友的裸照前往前女友雙親經營的俱樂部，假藉商談和解，將裸照交給前女友的母親，同時附上1份信函，要求轉交給前女友。

信函內容提到：「我們對彼此間不論是提起民事或刑事訴訟，絕對沒有贏家，最後只會造成兩敗俱傷的下場」、「因為媒體是嗜血的，妳是名門閨秀、○○公主兼很多人認識的大美女，而我則是兩度聲請釋憲成功而法院改判無罪的人，加上我們之間年齡相差30歲的種種，都是媒體非常樂於報導的八卦新聞」，前女友立即報警，法院最後依妨害性隱私罪判處8月徒刑。

富邦綜合開發公司會計侯美瑩。呂志明攝

檢調又發現周男為富邦綜合開發公司登記負責人，2015年間公司在嘉義南華大學附近買一棟集賢樓，並與該大學簽定包租契約，事後因為履約問題雙方鬧上法院，最後法院調解成功，該所大學分期給付2850萬元給富邦綜合開發公司。這筆2850萬元屬於富邦綜合開發公司所有，但周男卻將這筆錢挪為己用拿去購買台北市信義區的房屋。

璽美實業登記負責人黃美芳。呂志明攝

不僅如此，當富邦綜合開發將集賢樓對外出售時，於2017年先與璽美實業簽訂買賣契約，雙方約定1.12億元進行交易，2020年璽美在未完成交易時，又將集賢樓買給鈞言實業，雙方約定交易價格為2.3億。

璽美實業實際負責人林柏傑。呂志明攝

但檢調發現，當時富邦綜合開發公司與璽美、鈞言簽訂三方合約，利用璽美做為晃子，實際上由富邦綜合開發公司以1.6億元將集賢樓賣給鈞言公司，同時還將買賣契約的價金抬高到2.3億，再由鈞言向銀行貸款1.6億，等於鈞言未出半毛錢就取得集賢樓。

人頭張宸豪。呂志明攝

檢調還查出，當新冠肺炎疫情爆發時，鈞言公司還找了合作公司及人頭，以集賢樓為標的,製作不實的金流及買賣契約，向政府聲請3000萬元的抒困貸款。

人頭陳柏佑。呂志明攝

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳雅詩，昨(11/27)日指揮調查局台北市調查處，持法院核發搜索票，前往周方慰等8名被告住居所及富邦綜合開發公司等20處地點執行搜索，同時通知周男等8人到案查證，全案朝違反《刑法》詐欺、侵占、違反《銀行法》等罪嫌方向偵辦。

人頭余國華。呂志明攝

