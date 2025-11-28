通姦除罪化推手！富邦綜合開發董座周方慰涉詐貸1.6億 檢方聲押禁見

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

富邦綜合開發公司負責人周方慰，涉侵占公司款項，並用以購置房產，另又涉墊高公司名下房地產買賣交易價格，以此向銀行詐貸1.6億元。台北地檢昨（27）日約談周方慰等8人到案，朝違反《銀行法》、《刑法》詐欺、侵占等罪嫌偵辦。檢方複訊後，認定他涉犯重罪且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

台北地檢昨（27）日約談周方慰等8人到案，朝違反《銀行法》、《刑法》詐欺、侵占等罪嫌偵辦。（圖／翻攝Google Maps）

檢調查出，富邦綜合開發公司曾因名下的集賢樓宿舍與南華大學產生民事訴訟，2015年雙方在台南高等法院審理時和解，並作成南華大學應給付富邦公司2580萬元和解筆錄，周方慰以董事長身分收受南華大學所交付14張支票，卻挪為己用，將部分款項做為私人用途、購買房產等。

2020年間，周方慰還涉嫌代表富邦開發與璽美、鈞言公司以三方契約方式，將富邦開發所有的宿舍透過璽美賣給鈞言公司，過程中卻涉墊高價金至2.3億元，共謀向銀行詐貸得手1.6億元，台北地檢署昨日發動搜索，並約談周男、璽美負責人黃美芳、及富邦開發、璽美、鈞言公司的員工共8人。

周方慰之前就已多次成為社會新聞事件主角，他曾因外遇遭妻子控告，當時通姦罪尚未除罪化，高等法院將他判刑4個月，但給予緩刑2年。周方慰聲請釋憲，成為通姦除罪化推手之一，且在司法院釋字第791號解釋出爐後，獲改判免訴確定。

不僅如此，周方慰還曾因無律師資格，卻違法承攬民事訴訟，涉嫌持前女友裸照逼簽1000萬元「分手賠償金」，高等法院分依違反《律師法》、恐嚇取財未遂罪，合併判處他1年徒刑、得易科罰金16萬元。



