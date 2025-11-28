「通姦除罪化推手」涉詐貸+侵佔和解金！檢調搜索約談、聲押禁見
記者林盈君／台北報導
被稱為「通姦除罪化推手」的「假律師」周方慰，涉利用其擔任董事長的富邦綜合開發公司（與富邦集團無關），與南部某大學有宿舍租金民事糾紛，侵佔和解金2850萬餘元，又擅自將該棟宿舍賣給另家公司，並與買方合謀，製作不實合約，墊高價金，向銀行詐貸1億6千萬餘元，檢調27日兵分多路發動搜索，傳喚周男等人到案，北檢複訊後，認為周方慰涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見、限制出境出海。
據了解，周方慰自稱台灣大學法律系畢業，為富邦綜合開發、富邦行銷管理顧問等公司負責人，曾多次以律師身份接受媒體採訪，甚至提出通姦除罪解憲聲請，被稱為「通姦除罪化推手」，但事實上，他根本沒有律師執照，卻承攬民事訴訟長達至少5年時間被，還被控以裸照恐嚇前女友被判刑。
檢調追查，周方慰曾以富邦綜合開發公司名義，買下南部某大學附近房產，與大學簽約作為學生宿舍用。但雙方因有租金糾紛上了法院，最終成立調解，大學需給付富邦綜合開發2850萬餘元。但周方慰涉嫌利用大學以分期付款方式支付和解金，趁機侵占，用來購置私人房產。
2020年間，周方慰未經公司董事會決議，擅自將宿舍出售，且涉嫌與買方黃姓女子等人共謀，製作不實買賣合約，將原本1億餘元的價金，墊高到2億3千萬餘元，向銀行申請貸款，最終詐得1億6千萬餘元。台北地檢署27日指揮台北調查處，兵分20路搜索周方慰等人住居所，傳喚周男及黃姓女子等8名被告到案，全案朝詐欺、侵占等罪偵辦。
更多三立新聞網報導
基隆民宅凌晨大火！火勢延燒波及隔壁公寓 90歲嬤逃出、難過倒地大哭
個別樓層餘火還在燒！香港宏福苑大火已釀55死 出動超過1000名消防
宜蘭驚悚車禍！老翁遭砂石車追撞捲車底 一路拖行血跡斑斑、傷重不治
鼻酸！北市公車撞死78歲翁 失智妻目擊瞬間、不知丈夫身亡天人永隔
其他人也在看
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 21 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 天前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑26日下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 42 分鐘前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 天前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 21 小時前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 1 天前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《社會》竊密案 扣押羅唯仁房產股票數十億
【時報-台北電】台積電前資深副總經理羅唯仁疑涉竊取2奈米製程機密「帶槍投靠」競爭對手英特爾，雖英特爾聲明否認指控，但台灣高檢署智財分署檢察官經初步查證，認為羅唯仁竊走2奈米機密，涉犯《國家安全法》，將他列為被告偵辦，基於保全證據及日後追徵犯罪所得，26日指揮調查局新竹市調查站搜索羅男新竹縣、台北市住處，查扣電腦及隨身碟，並聲請扣押羅唯仁名下數十億元台積電股票及2處房產獲准。 據悉，由於羅已在10月初出境，因此檢方另對他實施「境管通報」，若接獲羅唯仁返台訊息，將持拘票赴機場拘提他到案。 台積電迄今未提刑事告訴，但《國安法》將半導體技術列為「國家核心關鍵技術」，嚴禁竊取或意圖在國外使用，違者將面臨嚴厲的刑罰。智財分署認為羅涉犯《國安法》，為非告訴乃論之罪，依法主動偵查。檢方因對羅實施搜索、扣押等強制處分，全案改分「偵字案」偵辦。 高檢署說，羅唯仁疑違反《國安法》、《營業祕密法》，智財分署11月18日剪報分「他字案」偵辦，經初步釐清案情，向智慧財產及商業法院聲請搜索票，26日下午指揮新竹市調查站搜索羅位於北市、竹縣2處住處，查扣電腦、隨身碟，將進行鑑識還原，釐清羅竊密過程及方式。檢察官26日時報資訊 ・ 1 小時前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 1 天前
桃園的深秋旅拍 黃金楓林、仙草花海、遊船環湖賞秋色！6條路線享受最美季節
深秋的桃園宛如被金色魔法輕輕覆蓋，無論是染上迷人暖橙調的楓林，還是浪漫飄逸的紫色仙草花海，都讓旅人一走進就忍不住按下快門。今年特別推薦 6 條深秋旅拍路線，從金黃滿載的山林、湖光倒影的遊船體驗，到隱藏版的田園小徑，每一步都是充滿季節感的風景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 17 小時前
香港惡火時間軸曝！宏福苑7大樓燒整夜奪44命…成「回歸以來」最慘惡火
香港大埔宏福苑昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，當晚即升級為「五級火警」大樓陷入火海，宛如末日焚城；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，279人失聯，救援行動，尚未結束，不過這起火警時間軸，也跟著曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
三環幫命案追出"權利車詐騙" 黑幫愛用犯案工具
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導這起權利車詐欺居然是調查幫派內鬥意外揭發，三環幫老大劉憲治今年一月被槍殺，接應兇手的車輛就是權利車。警方追查發現，三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙。由於權利車無法第一時間查出使用者是誰，也成了黑幫常用來製造斷點的工具，兩年已有超過六百件刑案跟權利車有關！記者vs.嫌犯（2025.01.30）：「是誰指使你們殺人的，為什麼要逃出國，誰安排你們去日本。」今年1月，新竹爆發重大槍擊案，死者是三環幫要角劉憲治，當時檢警以車追人偵辦，查出接應的車輛都是權利車，進而發現原來三環幫以權利車借貸，詐騙上百人。刑事局偵查二隊偵查員梁星宇：「(車窗)上面有寫有一個電話號碼，然後有寫有一個收車的字樣，那我們打過去發現，對方是廢棄車輛的收購商，這個車主是在台中服刑的一名女性，所以我們就研判這個，相當有可能是權利車。」三環幫命案追出"權利車詐騙" 黑幫愛用犯案工具（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「權利車在路上趴趴走，衍生出不少的治安問題，而且現在甚至黑幫還把權利車，拿來當成活動或犯案的工具。」2021年，新北市新店，黃姓嫌犯，對著何姓咖啡商連轟4槍，犯案後，開著轉賣好幾手的權利車，直奔機場逃出境。2023年，桃園區泰昌十街，桃園幫派"黑人家族"老大、綽號"黑人"的郭信一，遭槍手埋伏，當場身亡，警方查出車身號碼，卻是轉賣3手的權利車。2024年，台南區漁會理事長林士傑命案，槍手連續駕駛2輛權利車犯案，事後放火滅證。2025年，高雄左營，羅姓通緝犯遭人連開16槍，嫌犯事後還將權利車燒毀。三環幫命案追出"權利車詐騙" 黑幫愛用犯案工具（圖／民視新聞）幾個狙殺命案偵辦膠著，都因權利車成了斷點。刑事局偵查二隊隊長古三民：「(權利車)實名不符的特性，不管警察如果在實際上追查到，它(車輛)登記的人也未必，而且要花很多的時間，再去確認實際的使用人是誰。」根據統計，2024年權利車所涉及的刑案高達611件，利用權利車犯案，似乎成了黑幫的SOP。原文出處：三環幫命案追出「權利車詐騙」 黑幫愛用犯案工具 更多民視新聞報導懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車史上最大權利車扣押！三環幫誘「累積信用」購車背巨債 刑事局扣234輛民視影音 ・ 15 小時前
阿布達比轉機「被警帶走失聯3天」台男找到了 妻子報平安：在杜拜警局
雲林一對陳姓夫妻23日從桃機起飛至中東旅遊，在阿布達比轉機時，丈夫陳男無故遭警察帶走，失聯至今。由於家屬求助外交部無果，只好在PTT發文求救。全案經媒體報導後，今（27日）傳來好消息，陳男妻子楊女透露，丈夫目前人在杜拜警局，但案情須聘請律師才能進一步了解。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
影/17年來最重大火警！香港宏福苑列第5級最嚴重情況 消防767人128車救援
香港大埔區宏福苑社區26日大火已造成14死16傷，且在事發僅約3.5小時，事件分級就提高到5級火警，目前共派767人、128輛消防車與57輛救護車馳援，這也是香港17年來第2次發生5級大火。中天新聞網 ・ 1 天前