「通姦除罪化推手」涉詐貸+侵佔和解金！檢調搜索約談、聲押禁見

記者林盈君／台北報導

被稱為「通姦除罪化推手」的「假律師」周方慰，涉利用其擔任董事長的富邦綜合開發公司（與富邦集團無關），與南部某大學有宿舍租金民事糾紛，侵佔和解金2850萬餘元，又擅自將該棟宿舍賣給另家公司，並與買方合謀，製作不實合約，墊高價金，向銀行詐貸1億6千萬餘元，檢調27日兵分多路發動搜索，傳喚周男等人到案，北檢複訊後，認為周方慰涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見、限制出境出海。

廣告 廣告

周方慰被控侵占和解金、詐貸銀行上億元，檢調20路搜索傳喚。（圖／資料畫面）

據了解，周方慰自稱台灣大學法律系畢業，為富邦綜合開發、富邦行銷管理顧問等公司負責人，曾多次以律師身份接受媒體採訪，甚至提出通姦除罪解憲聲請，被稱為「通姦除罪化推手」，但事實上，他根本沒有律師執照，卻承攬民事訴訟長達至少5年時間被，還被控以裸照恐嚇前女友被判刑。

周方慰被控侵占和解金、詐貸銀行上億元，檢調20路搜索傳喚。（圖／資料畫面）

檢調追查，周方慰曾以富邦綜合開發公司名義，買下南部某大學附近房產，與大學簽約作為學生宿舍用。但雙方因有租金糾紛上了法院，最終成立調解，大學需給付富邦綜合開發2850萬餘元。但周方慰涉嫌利用大學以分期付款方式支付和解金，趁機侵占，用來購置私人房產。

2020年間，周方慰未經公司董事會決議，擅自將宿舍出售，且涉嫌與買方黃姓女子等人共謀，製作不實買賣合約，將原本1億餘元的價金，墊高到2億3千萬餘元，向銀行申請貸款，最終詐得1億6千萬餘元。台北地檢署27日指揮台北調查處，兵分20路搜索周方慰等人住居所，傳喚周男及黃姓女子等8名被告到案，全案朝詐欺、侵占等罪偵辦。

更多三立新聞網報導

基隆民宅凌晨大火！火勢延燒波及隔壁公寓 90歲嬤逃出、難過倒地大哭

個別樓層餘火還在燒！香港宏福苑大火已釀55死 出動超過1000名消防

宜蘭驚悚車禍！老翁遭砂石車追撞捲車底 一路拖行血跡斑斑、傷重不治

鼻酸！北市公車撞死78歲翁 失智妻目擊瞬間、不知丈夫身亡天人永隔

