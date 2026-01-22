通學路危機 議員質疑「城南之心」沒規劃

▲議員陳雅惠質疑「城南之心」工程規劃缺乏整體性(圖／陳雅惠提供2026.1.22)

[NOWnews今日新聞] 台中市政府推動「城南之心」工程，優化多處路段人行環境，市議員陳雅惠近日接獲家長陳情，質疑工程規劃缺乏整體性。她指出，南區國光國小周邊人行道破損嚴重，卻未被列入優先改善計畫，讓學童通學暴露於風險中，呼籲市府相關單位應優先盤點校園周邊動線。

陳雅惠表示，國光國小正義街側的人行道現況慘不忍睹，路面隨處可見裂縫與破損，甚至出現明顯的「補丁」痕跡，高低不平的狀況極易導致學童或健走的長輩踩空、絆倒。她質疑，市府到處施作人行道工程，卻忽略了需求最迫切的校園通學路，顯見規劃思維有待檢討。

廣告 廣告

陳雅惠建議，國光國小正義街段應採「人行道部分重做」並配合「牆面補強」。她強調，校園圍牆具有安全防護功能，不應為了施工方便而輕易拆除或變更，建議透過結構補強與粉刷整修，達成兼顧校園安全與美化市容的雙贏結果。

此外，陳雅惠也特別提到國光國小仁和路段。該路段因樹冠成蔭，擁有「綠色隧道」美譽，是地方長者運動的核心區域。她呼籲市府，推動「城南之心」工程不應只做表面，必須同步重視居民日常步行的需求，讓學童能安心上學、長輩能舒適散步。

陳雅惠最後要求市府儘速完成國光國小周邊人行道的修繕與環境整理，將通學安全列為首要考量，讓「城南之心」能真正深入基層，改善市民生活品質。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

臘八粥飄香十八載 惠中寺烏日分會寒冬暖警

中市營養午餐全面免費 議員促調70元納入私校

文山垃圾山困南屯 吳佩芸質疑低價代燒垃圾