「通宵吸毒又酒駕」無照撞死人！台中男完成賠償 家屬淚：原諒你

林男通宵吸毒後無照酒駕開車上路，造成1死3傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

去年12月，22歲林男通宵吸毒後無照酒駕開車上路，沿路行經中區公園路、市府路及東區自由路時，邊開車邊睡覺，連續撞擊9輛汽機車，更撞死75歲杜姓機車騎士，警方獲報到場時，林男醉得東倒西歪，酒測值高達0.98毫克，被上銬時還呼呼大睡，事後台中地檢依酒駕、毒駕致死起訴並由台中地院國民法庭審理。案件調解時，林男已完成賠償杜男家屬，對此杜男家屬表達寬恕原諒，同意從輕量刑。

林男短短9分鐘內連續撞擊多輛汽機車。（圖／翻攝畫面）

回顧案件發生經過，2024年12月12日清晨，林男前往公園路某KTV狂飲到上午10時40分許，林男開車上路時先撞上停在前方的特斯拉，又倒車撞上廂型車，44分時行經公園路、市府路口又撞上另輛機車，47分行經東區自由路時，高速追撞前方的賓士車，又撞上騎車路過的75歲杜姓老翁，機車遭撞擊後彈飛，撞上騎自行車經過的宋姓街友，林男猛撞6輛車後撞入路邊民宅。

短短9分鐘內，林男一共撞擊5輛汽車、3輛機車和1輛自行車，造成騎士杜姓老翁傷重不治、自行車騎士宋男顱內出血、賓士車女駕駛輕傷，林男右膝也開放性骨折，釀1死3傷。警方獲報到場時，林男醉得東倒西歪，被上銬時竟直接呼呼大睡。

林男連撞多輛汽機車後撞入路邊民宅。（圖／翻攝畫面）

經警方搜索，發現林男車子內有K他命、K盤及瓦斯槍，經採尿檢驗出毒品K他命、去甲基K他命成分，且肇事時酒測值高達0.98毫克，檢方依酒駕、毒駕致死罪及過失傷害等罪起訴，並由台中地方法院國民法官審理。

林男肇事後被送醫，但他卻在擔架上呼呼大睡。（圖／翻攝畫面）

據悉，此案林男聲請不採國民參與審判，主張自行與死者杜男家、送男家屬、黃女調解、和解，且均依約賠償完畢，死者家屬及傷者在調解過程中也表明寬恕。不過林男否認宋男的死亡與他開車撞擊有因果關係，其餘皆認罪，並請求應考量被害人家屬欲弭平傷痕、恢復平靜生活意願。

對此，台中地院法官審酌，林男就主要犯罪事實與罪名均全部承認，杜男家屬在調解程序時表示同意從輕量刑，檢察官也對本案不行國民參與審判程序沒有意見，依本案案件情節，認以不行國民參與審判為適當，全案仍可抗告。

