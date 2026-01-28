一通家鄉來電點燃368工程 嘉義二十年陪伴紙風車走遍鄉鎮

二十年前，一通來自家鄉嘉義布袋的電話，意外成為紙風車文教基金會重要轉折。當時，紙風車執行長李永豐接到返鄉演出的邀請，卻因經費不足忍痛婉拒，這份遺憾促使他重新思考藝術的價值與責任，也因此催生「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，立下將國家級表演帶到全台每一個孩子身邊的承諾。

↑圖說：翁章梁長期支持紙風車理念，出席368工程演出超過30場。（圖片來源：紙風車嘉義演出資料照/嘉義縣政府提供）

紙風車近日發起「椅子會」小額捐款行動，號召社會大眾以實際行動支持368工程。嘉義縣長翁章梁響應號召，特別捐出親筆簽名的《青年的四個大夢》一百本致贈捐款人，邀請民眾共同實踐「讓每一個孩子都有機會看戲」的初衷。

長期支持紙風車理念的翁章梁，自擔任嘉義縣政府社會局長以來，已出席368工程演出超過三十場，是實際陪伴紙風車走遍鄉鎮最多的縣長。2024年368工程第三輪啟動，首場演出選在嘉義縣義竹鄉，整場活動更由翁章梁與百餘位鄉親以小額捐款共同完成，展現地方與藝術攜手的力量。

↑圖說：翁章梁響應紙風車發起的「椅子會」小額捐款行動，特別捐出親筆簽名的《青年的四個大夢》一百本致贈捐款人。（圖片來源：嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，小額參與門檻低，卻能凝聚對孩子與故鄉的共同心意，正是368工程最動人的核心。今年1月24日，紙風車舉辦「368工程20周年特別演出」於台北表演藝術中心登場，翁章梁也特地北上觀賞。他指出，紙風車用行動證明藝術能成為孩子成長的重要力量，而「椅子會」從一張椅子、一件雨衣到一趟接駁，讓孩子在被重視、被陪伴的氛圍中安心看戲。

紙風車執行長張敏宜回憶，368工程曾在阿里山演出，上千名孩子在山嵐中觀賞表演，眼神比星光還亮，那一刻正是「椅子會」存在的意義。她強調，「椅子會」並非募集實體椅子，而是邀請民眾以捐款支持演出所需的座椅、雨具與偏鄉接駁，確保孩子無論距離遠近、天候如何，都能坐下來安心看一場戲。

↑圖說：孩子在山嵐中觀賞表演，眼神比星光還亮，那一刻正是「椅子會」存在的意義。（圖片來源：紙風車嘉義演出資料照/嘉義縣政府提供）

翁章梁也分享一段鮮少對外提及的陪伴故事。他表示，曾親眼見到一位從嘉義走出的傑出藝術家，對台灣文化貢獻卓著，卻在遭遇火災後幾乎一無所有。那段時間，只要李永豐回到嘉義，兩人便在深夜長談，縣府也持續以耐心、仁慈與溫暖陪伴接住紙風車團隊，正是在長年的支持下，紙風車才得以逐步恢復生機，持續為孩子們走下去。

展望未來，紙風車將持續推動368兒童藝術工程與「椅子會」行動，嘉義縣政府也承諾以實際行動相挺，邀請更多民眾與企業加入，讓藝術成為孩子生命中穩定而溫柔的力量。

