通往洛杉磯奧運之路出爐！台灣拚12強或資格賽搶棒球門票

台灣在上屆12強賽奪冠。（圖／林王祐攝）





世界棒壘球總會（WBSC）今（10）日正式宣布，國際奧會（IOC）已批准2028年洛杉磯奧運棒球與壘球項目的資格賽流程。

本次奧運棒球賽事將有6支球隊參賽，其中地主國美國自動獲得1個參賽名額，其餘5張門票將透過2026年世界棒球經典賽（WBC）、2027年世界棒球12強賽以及2028年的最終資格賽產生。

美國地主保送 大聯盟選手有望參戰

2028年洛杉磯奧運是棒壘球項目繼2021年東京奧運後，再次重返奧運殿堂。身為地主國，美國隊將直接獲得2028年奧運男子棒球和女子壘球各一席參賽資格。外界也預期，屆時美國職棒大聯盟（MLB）選手有望參戰奧運棒球賽場。

經典賽、12強賽釋出4張門票

根據WBSC公布的方案，扣除美國隊後，其餘名額分配如下：

2026年世界棒球經典賽（WBC）： 最終排名最優的2支美洲球隊，將獲得前進2028年奧運的門票。 2027年世界棒球12強賽（Premier12）： 亞洲區排名最高的球隊，以及歐洲/大洋洲區排名最高的球隊，共計2隊可直接獲得奧運門票。這意味著亞洲球隊若能在12強賽中取得分區第一（扣除已獲資格者），將可直接晉級。

最後一席2028年資格賽決定

最後一張洛杉磯奧運門票，將於2028年舉行的「奧運最終資格賽」中產生。該賽事預計由6支球隊參加，爭取最後1個名額，比賽時間最晚將於該年3月前舉行。

6支參賽隊伍的產生方式如下

亞洲： 最新一屆亞洲錦標賽排名最高的2支球隊（尚未取得奧運資格者）。

歐洲： 最新一屆歐洲錦標賽排名最高的2支球隊（尚未取得奧運資格者）。

非洲： 最新一屆非洲錦標賽排名最高的1支球隊（尚未取得奧運資格者）。

大洋洲： 最新一屆大洋洲錦標賽排名最高的1支球隊（尚未取得奧運資格者）。

