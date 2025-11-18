通往烏克蘭鐵路被炸 波蘭：俄情報單位涉幕後操縱

波蘭一條通往烏克蘭的鐵路上週末遭到毀損，波蘭當局今天(18日)指出，種種跡象顯示，俄羅斯情報單位是破壞行動的幕後黑手。

綜合外電報導，這兩起事件發生在15日至17日之間，目標是一段從首都華沙連接至東南部城市盧布林(Lublin)的鐵路，不少物資透過這條路線被送往烏克蘭。

波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)表示，第一起破壞事件涉及一個固定在鐵軌上的鋼夾，目的很有可能是為了讓火車脫軌；第二起事件則是一輛貨車在鐵軌上行駛時，一枚軍用級炸彈被引爆。

這兩起事件並未造成傷亡，但仍引起波蘭當局高度關注，並已鎖定兩名涉嫌為俄國工作、已逃往白俄羅斯的烏克蘭人。圖斯克形容，這可能是烏克蘭戰爭爆發以來，「波蘭面臨的最嚴重國安事件」。

波蘭是援烏物資的關鍵樞紐，因此容易成為蓄意破壞的目標。圖斯克指稱，這次襲擊的目的除了造成實質性破壞，還為了引起「社會和政治後果」，包括波蘭國內的煽動反烏情緒。

俄羅斯政府並未直接否認涉案，但譴責波蘭的「恐俄症」再度發作。克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)說：「當然，恐俄症在那裡盛行。」