通往綠光的機票！粿王美國行恐是「范姜彥豐買單」 過往慶生影片遭挖出

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

范姜彥豐日前怒控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），引起軒然大波，因此有不少網友開始翻找過往的影片；其中，發現范姜去年在粿粿生日時贈送一張空白機票，寵溺表示：「讓妳選擇妳想去的地方，讓妳可以不用擔心小孩、工作，妳就好好出國放鬆。」讓網友不忍直呼「希望這張機票不是去美國的那張」。

男星范姜彥豐29日毀滅性爆料，在長達9分鐘的影片中，憤怒控訴妻子粿粿婚內出軌藝人王子（邱勝翊），並稱妻子粿粿自從去了一趟美國行回來之後，就對他態度大轉變，以「想有自己的時間」為由，開始早出晚歸、行蹤不明。范姜彥豐也在影片中情緒激動表示，親眼看到2人「出軌證據」，粿粿不僅不承認，還試圖騙他簽下「放棄婚後財產協議書」，所幸家人及時發現阻止，才未簽下這份不公平協議。

有眼尖網友懷疑，此次美國行的機票，其實是范姜彥豐去年送給粿粿的生日禮物。范姜彥豐當時貼心表示，「讓妳選擇妳想去的地方，讓妳可以不用擔心小孩、工作，妳就好好出國放鬆。」而粿粿當時也甜蜜回應「謝謝老公們的放風券，希望每年都有」。

隨著外遇風波延燒，就有網友發現，粿粿今年4月在IG曬出與美國行成員之一的簡廷芮的合照時，寫道：「剛好我們の尢不約而（兒）同（童）都送我們自己旅行當生日禮物，但應該是沒想到，我們會用在那麼遠又那麼久的一趟吧」，疑似驗證美國行是由范姜彥豐買單。



