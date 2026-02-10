通往Apple總部的門票來了 Swift學生挑戰賽報名時間、得獎名額一次看

備受全球學生開發者矚目的 Apple「Swift Student Challenge（Swift學生挑戰賽）」即日起開放申請；這項競賽不僅是年輕學子展現程式設計實力的國際舞台，更是通往 Apple 開發者生態系的絕佳敲門磚。

即日起至2026年2月底，全球學生皆可提交作品，透過App創作展現個人創意，並藉此磨練能在未來職涯中受用的關鍵技能。

激發創意潛能 培育未來開發新星

2026年，評審團將重點聚焦於「創新」、「創意」、「社會影響力」以及「共融性」這四大面向，期盼學生能透過編寫程式碼，打造出具備卓越表現與獨特觀點的App作品；這不僅是一場競賽，更是一個學習與成長的過程，讓參賽者在實作中累積寶貴經驗。

善用Xcode 26與官方資源備戰

為了協助學生們在挑戰賽中發揮最佳實力，Apple官方網站已釋出完整的參賽資格說明與學習資源；學生開發者可以充分利用簡單易上手的Swift Playgrounds，或是功能強大的Xcode 26等開發工具來構建作品。

透過這些專業工具的輔助，參賽者能更順暢地將腦海中的創意轉化為實際運行的應用程式，並在過程中深化對Swift語言的掌握度，為挑戰賽做好萬全準備。

傑出得主將獲邀親訪Apple Park總部

Apple在2026年將選出350位在各項評分標準中表現優異的獲獎者；為了表揚這些學生的努力，所有得獎者不僅將獲得Apple特別準備的專屬禮品，更將獲贈一年的Apple Developer Program會籍，這將為他們未來的開發之路提供更多實質資源與上架機會。

在這350位獲獎者中，Apple將進一步評選出50位「傑出得主」（Distinguished Winners）；這50位頂尖學生將獲得千載難逢的機會，受邀前往位於加州的Apple Park總部，參加為期三天的特別行程，這趟旅程將包含充滿啟發性的交流活動，讓學生能親身感受Apple的創新文化，並與全球頂尖的開發者與工程師互動。

把握2月底截止期限

Swift學生挑戰賽的申請窗口已經開啟，並將於2026年2月底截止；對於有志於程式開發、渴望在國際舞台嶄露頭角的學生而言，這是一個不容錯過的機會，有興趣的同學應儘早前往Apple開發者網站確認詳細資格，並著手規劃與開發參賽作品，為自己的學生生涯寫下精彩的一頁。

