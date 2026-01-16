一通救命Call-in！空中暖舉靠陪伴 廣播人性溫度AI難取代 金牌主持營實現夢想安排

▲石川傳媒攜手文藻大學培育新世代主持人才，強化廣播公共價值，舉辦首屆「金牌主持營」培育新世代人才。

廣播救命實錄背後的力量 石川傳媒集團深耕培育具人性溫度的主持人才

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】一通沒有掛斷的廣播電話，成功挽回一條生命。日前，一名自述罹患重度憂鬱症的女性聽眾致電廣播節目，開口便詢問輕生方式，並坦承已吞下四十多顆安眠藥。面對突如其來的求救訊號，主持人並未慌亂或中斷通話，而是以自彈自唱的方式穩定對方情緒，並在歌聲中巧妙引導她說出住址與聯絡資訊，隨即通報警消，成功搶回寶貴生命。

▲石川傳媒集團高雄總部大樓

廣播的即時性與人性化互動，使其在災難與緊急事件中扮演關鍵角色。1999年九二一大地震，電視與網路中斷，廣播仍能運作，及時播報地震規模、餘震警告、避難資訊與救援指示，協助民眾做出正確判斷，減少二次傷害。電台亦開放民眾Call-in，協尋失聯親友，串聯社會資源，讓民眾在混亂夜晚感受到陪伴與安心。

▲▼擁有最先進廣播總控室 及播音室設備

廣播的社會功能不僅限於災害期間。2020年COVID-19疫情期間，城市按下暫停鍵，人與人保持社交距離，謠言與恐慌蔓延，而廣播仍以穩定、真實的聲音傳遞防疫資訊，陪伴居家民眾、夜班族與偏遠地區聽眾，成為情感支持的重要媒介。2021年東京奧運期間，當李洋、王齊麟奪金，廣播主持人的即時描述，讓無法守在電視前的通勤族與夜班族，也能與選手一同沸騰，體驗全國同樂的榮耀時刻。

石川傳媒集團指出，廣播之所以能救人、能陪伴，是因為主持人長期累積的人性溫度、創造力與責任感。聲音可以複製，卻無法下載同理心與即時判斷力。面對AI與數位浪潮的衝擊，這些特質是主持人的盾牌，也是廣播持續價值的核心。

▲石川傳媒集團攜手文藻外語大學培訓廣播菁英人才

為傳承與深化廣播專業，石川傳媒集團與文藻外語大學傳播藝術系合作，舉辦首屆「金牌主持營」，將理論與實務結合，培育兼具專業技藝與人文溫度的新世代主持人才。透過產學合作，不僅提升主持技巧，也強化公共陪伴與社會責任意識，確保廣播在數位時代仍能持續發揮救人與陪伴的力量。

廣播不只是媒介，更是一種跨越世代的文化形態與社會連結力量。從災害救援到情感陪伴，從奧運現場到疫情防線，廣播的每一次響起，都可能成為守護生命、溫暖人心的重要瞬間。（圖╱石川傳媒集團提供）