通橋中國廈門翔安機場？陳福海：金門人都支持

（中央社記者吳玟嶸金門28日電）無黨籍金門縣議員吳佩雯今天在金門縣議會質詢金門縣長陳福海，是否支持通橋到中國大陸廈門翔安機場；陳福海答詢說，金門人都支持，但具體是蓋橋或隧道仍有討論、思考空間。

吳佩雯表示，金門先天資源條件不足，翔安機場正在建設，未來可能有龐大經濟效益，金門鄉親也希望藉特殊地理環境爭取到交通利益等，「縣長支不支持有機會通橋到翔安機場？」

陳福海說，金門鄉親沒一個不支持，讓金門有更好發展「怎麼可能不支持？」

大陸委員會昨天表示，政府沒推動任何兩岸通橋政策和規劃，廈門端興建是對岸內部事情；金門端沒任何政策與規劃。（編輯：李明宗）1141128