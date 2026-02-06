《通氣血，排文明毒》現代人健康指南

迎接周末到來，台北國際書展，慈濟人文志業展區，推出系列醫療健康講座。今天邀請到台中慈濟醫院，中醫腫瘤科的莊佳穎醫師，從中醫觀點，教大家如何從飲食、運動跟養心，來對抗現代人、最煩惱的文明病。集結中醫知識的醫療新書，精華濃縮在講座當中，親切的問診風格，加上本身也是大愛電視「大愛學漢醫」節目主持人，讓大批人潮，湧入慈濟人文志業展區，現場也能看見，門診老病人，到場支持，成為醫療的最佳見證。

「歡迎今天為大家精彩分享的，台中慈濟醫院 莊佳穎醫師。」

廣告 廣告

想要獲得醫療新知，來到台北國際書展，也能有所收穫。台中慈濟醫院中醫腫瘤科主任 莊佳穎：「痰濕瘀熱這些毒，那這些毒會慢慢，累積我們文明病 像是三高，甚至自體免疫性疾病，那書中我會講解這些毒，是怎麼來的 要怎麼形成這些，我們現在文明病，然後我們有一套系統性的方法，可以排出它 其實就是，把我們身體的氣血活絡起來，我們的身體就會獲得，自我療癒的能力。」

「那我今天就是要教大家說，為什麼我們會一直生病。」

集結中醫知識的醫療新書，精華濃縮在講座當中，親切的問診風格，加上本身也是大愛電視「大愛學漢醫」節目主持人，讓大批人潮，湧入慈濟人文志業展區，現場也能看見，門診老病人，到場支持，成為醫療的最佳見證。民眾 張先生：「我是莊醫師的患者，然後我跟她，相處已經三年多了，我是從膽囊結石，本來要開刀的，後來現在不用開刀了 ，而且痊癒了 用修正的方式，讓我的身體 慢慢變很好，體重也下降很多。」

台中慈濟醫院中醫腫瘤科主任 莊佳穎：「三大方面 一個就是飲食，我們要怎麼吃對東西，那吃對東西根據我們的體質，第二呢 就是怎麼運動，運動也是根據我們的體質，來做最適當的運動，那第三個就是 養心調息。」

醫師也變成作家，期待到場的粉絲，都能透過一本書、短暫的講座時間，就能收穫一生受用不盡的知識。

更多 大愛新聞 報導：

紅鼻子的魔法 照亮康復長路

書展飄蔬香 繪本童心大爆發

