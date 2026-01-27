通緝大伯越洋傳授「毒門配方」 雲林父子檔鐵皮屋煉金2年爽賺近400萬

雲林張姓父子自制偽農藥產銷集團，強調藥效強，價格便宜。讀者提供

雲林檢調日前破獲一處隱身在斗南、虎尾郊外鐵皮屋內的偽農藥產銷集團。該集團採家族式傳承，張姓父子由逃亡海外的通緝犯大伯越洋指導私制農藥，找黃姓友人開小貨車擔任「小蜜蜂」穿梭二崙、崙背等地販售。檢調指出，私制農藥標榜藥效好，價格便宜，該集團從2023年9月到2024年8月已賣出約4公噸偽農藥，張家父子口袋輕鬆納入約382萬元的黑心錢。

雲林斗南的一處偏僻鐵皮屋，深夜時分傳來陣陣刺鼻的化學味，外人以為是普通的加工廠，殊不知這裡竟是「偽農藥」的秘密生產基地。這不單是一起環保犯罪，更是一場由「通緝大伯」越洋幕後技術指導，父子聯手接棒的家族黑金傳奇。

廣告 廣告

偽農藥製造工廠隱身在雲林斗南、虎尾郊外鐵皮屋內。讀者提供

檢方調查，這個偽農藥集團「核心技術」源自張家的黑歷史。49歲張男因缺錢花用，竟動起歪腦筋，找上失聯已久、遭通緝10餘年的50歲大哥。這位「大伯」早在2009年就因製造、販售偽農藥被查獲，2013年因未到案展開大逃亡，至今仍流亡海外。

不料，張大伯身在遠方，心繫家族生意。他透過通訊軟體擔任「技術顧問」，傳授病蟲害防治的「獨門配方」，並穿針引線介紹管道，提供含有農藥成分的非法原料。

有了技術與原料，張男拉著27歲兒子幹大事，張家父子在雲林斗南與虎尾租下隱密倉庫與鐵皮工廠，由年輕的兒子依照大伯的秘方親手調配，老爸則負責提供場地並協助製作。父子分工明確，將這門未被政府認可的生意經營得有模有樣。

藥做好了，要怎麼賣？張家父子找來48歲黃姓友人擔任「小蜜蜂」。黃男開著小貨車，每天出沒在二崙、崙背等地的田間地頭，趁著農民用藥高峰期直接向不特定農民兜售。因宣稱藥效強大，不少不知情的農民搶著買。檢調掌握的帳冊，從2023年9月到2024年8月被查獲為止，該集團已賣出約4公噸偽農藥，張家父子口袋輕鬆納入約382萬元的黑心錢。

雲林地檢署檢察官廖義翔指揮雲林調查站及動植物防疫所直搗黃龍，現場扣得的6公噸已分裝成品，還有800公斤的農藥原體，這批原體足足可再調製成8公噸的偽農藥。全案依違反《農藥管理法》製造、販賣偽農藥罪，將張姓父子與黃男等3人提起公訴。至於那位躲在幕後指點江山的「通緝大伯」，檢方仍將持續追查其非法原體的來源與流向，誓要斬斷這條害人的家族毒鏈。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁嚴正警告，這些成分不明、劑量失衡的偽農藥，不僅會導致農作物生長異常與減產，更會徹底污染土壤與生態環境，最終毒素經由食物鏈流向餐桌，危害全民食安。



回到原文

更多鏡報報導

奧迪酒店妹「酒毒駕」撞死婦！發IG飆髒話還哭窮 二審下場出爐

逢甲「棒棒濕男孩」藏春色 3鮮肉帥警穿內褲秀肌肌蒐證...成功達陣

陳啓昱籌到1200萬重獲自由 法官祭自拍刷臉防逃 南檢不爽抗告

腦殘無國界！妹子衝大浪賣命自拍 豬隊友推了她一把