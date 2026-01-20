通緝成年犯！綠鬣蜥年除26萬隻仍難擋族群擴張 農業部調整獎勵對策

外來入侵物種綠鬣蜥，為我國依法公告為「有危害生態之虞的外來種，嚴禁輸出入、飼養繁殖及買賣」，並持續捕捉。農業部林保署昨（19）日發布新聞稿說明移除現況。去（2025）年共移除26萬隻個體，比前一年多出兩倍。然而豐碩的成果，仍趕不上綠鬣蜥族群數量成長速度。為此，農業部調整移除獎勵制度，針對吻肛長未達30公分之幼體捕捉調降獎勵金，期待遏止族群擴張，為保護農糧生產及維護生態努力。

綠鬣蜥造成入侵事實 瓜果紅豆長不大

過去原為寵物市場寵兒的綠鬣蜥（Iguana iguana），一旦不慎淪落家庭外，又適應台灣的環境，便不斷擴大勢力，影響本土原生物種棲地。地方政府反應綠鬣蜥入侵紅豆、小白菜、絲瓜、南瓜及西瓜田等地，造成農業損害不僅影響農民生計，也導致糧食缺損。

目前綠鬣蜥族群分布仍以台中為北界，苗栗、新竹地區雖有綠鬣蜥現蹤，仍未有建立族群的跡象。林保署已將新竹、苗栗列為應加強移除警戒區，與地方政府密切合作加強巡查，嚴防族群向北擴散。

調整移除對象 鎖定成體有效控制族群數量

林業保育署表示，去年全台移除數量26萬隻，比前一年的移除量增加2倍，其中以屏東縣移除13萬288隻最多，高雄市6萬2608隻為次；並從去年的移除個體分析，吻肛長（嘴巴到肛門的直線距離）未及30公分的未成年個體佔了84%，顯示對性成熟個體（吻肛長30公分以上）捕捉量偏低，對於降低族群成長仍須努力。

為此，農業部調整移除獎勵金，凡已受訓取得認證的民眾，捕獲吻肛長30公分以上之成蜥，每隻獎勵金由250元調升至300元；未達30公分者則由每隻100元調降為50元；而地方政府委託的專業廠商，捕獲吻肛長30公分以上成蜥，維持每隻500元；未達30公分的幼體則由每隻200元調降為100元。

此外，在苗栗、新竹地區等綠鬣蜥分布北界，偶有傳出綠鬣蜥現蹤，林保署已將竹、苗列為應加強移除警戒區，與地方政府密切合作加強巡查，嚴防族群向北擴散。

林保署表示，民眾可協助移除綠鬣蜥且不觸法，且此舉屬於無償協助，但切勿虐待或讓動物承受不必要痛苦。想獲得移除綠鬣蜥的獎勵金，民眾必須參加並通過地方政府課程認證，了解其生態與正確處理方式，並配合政府單位移除規劃的調派與分工，移除的同時兼顧公共秩序與作業安全。

克服移除困境 調整對策移除綠鬣蜥

林業保育署指出，過去綠鬣蜥移除工作面臨多重困境。首先，補助地方政府的經費多為一年一期，往往在年底計畫結案後，無法立即銜接新年度計畫，導致跨年度出現移除空窗期。然而，這段期間恰好是綠鬣蜥進入交配繁殖的重要階段，影響移除成效。

此外，許多縣市交界、地形險惡區域及軍營等軍事管制場域，因權責不明或難以進入，常形成移除上的「三不管」地帶；以往移除行動僅著重在數量，缺乏針對具繁殖能力個體的策略性移除，因此移除效率有限。

針對這些過去的「三不管地帶」，林保署已組建專業獵人團隊，專門鎖定縣市交界及地形複雜等高難度移除區域；地方政府則負責城鄉人口密集區及重要流域，並培訓超過1600名民眾，聯合標案委託業者共同進行移除作業。「綠鬣蜥防治應變小組」也導入農試所農作物天災回報應用程式（Application，APP），掌握分布熱點以提升整體移除效率。

高雄移除綠鬣蜥增近十倍 大量捕捉有助防範族群擴散

繼2024年移除4萬8209隻綠鬣蜥個體，屏東縣去年移除量有8萬2079隻，高雄市2024年共計移除6592隻綠鬣蜥，去年則倍增近10倍。市府農業局表示，綠鬣蜥為草食性，成體食量大，且偏好植物幼苗與嫩葉。一旦入侵農田時，將啃食農作物影響收成。他們調查大寮區高屏溪沿岸部分區域紅豆田，有零星通報案件，均由獵人團隊協助定期巡查捕捉。

「捕捉綠鬣蜥等於降低危害農作物風險。」農業局長姚志旺說，大量捕捉是達到防範族群擴散的重點，他歸功於市民熱心通報，以及捕捉團隊處理及時，再加上長期蹲點充分掌握資訊，使得整體捕獲率提高。在部分熱點區域，農業局也培訓綠鬣蜥獵人，目前共626人完成培訓。