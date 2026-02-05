通緝期間從事跨國運毒 男子逃亡3年終落網

刑事局南部打擊犯罪中心查獲林姓通緝犯逃亡期間從事跨國運毒，現場查扣海洛因和依托咪酯等毒品。（圖：刑事局南部打擊犯罪中心提供）

一名林姓男子因案被判刑13年，卻拒絕入監服刑而遭到通緝，刑事局南部打擊犯罪中心發現他在逃亡期間從事跨國運毒，進一步查出他藏匿在新北市，日前在三重區將他緝捕到案，並當場查扣海洛因和依托咪酯等毒品，檢察官複訊後隨即發監執行。

刑事局南部打擊犯罪中心指出，刑事局針對多起空運郵包藏毒案件整合分析，鎖定53歲的林姓通緝犯是台灣端的國際毒梟，涉及多起國際運毒案件，早在3年多前就因案遭到新北地檢署發佈通緝，自此以各地出租套房和旅館為家，出入都搭乘大眾交通以躲避查緝。

刑事局南打日前查出他的行蹤以及藏放毒品的倉庫，於是會同新北警方，前往新北市三重區一棟大樓的出租套房，將林姓男子緝捕到案，搜索查扣一級毒品海洛因1.8公斤和二級毒品依托咪酯1公斤，另外還有現金20萬元等證物，偵訊後解送高雄地檢署，檢察官複訊後隨即發監執行。（溫蘭魁報導）

