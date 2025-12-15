通緝毒犯撞進民宅 車內起獲喪屍菸彈唾液快篩涉毒駕

cnews204251215a15

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

屏東縣恆春警分局員警，昨（14）日下午3時許接獲情資，指稱轄內恆春鎮省北路段，疑有駕駛在車內施用毒品。恆春警分局表示，員警立即前往查緝，梁姓男子一見警察靠近，馬上開車逃逸，員警隨即在後尾隨，直到龍泉路時，梁男竟不慎自撞路旁民宅，車頭毀損無法動彈。員警上前當場逮人，清查發現他是毒品案通緝犯外，還當場在車內起出喪屍菸彈1枚，隨即將他帶返警局偵辦。

恆春警分局表示，員警使用警政署新配發的緝毒利器「唾液毒品快篩試劑」，對梁嫌實施檢測及毒駕觀測紀錄，並對喪屍菸彈進行毒品初篩。訊後認為梁嫌涉有毒駕嫌疑，除將他依毒品通緝案，解送屏東及高雄地檢署歸案。也將於檢驗機構出具檢測報告後，依持有毒品及公共危險（毒駕）罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦。

恆春警分局長郭懷澤呼籲，近日國內發生數起因施用毒品後駕駛，造成的傷亡案件。警方將會持續加強查緝，同時籲請民眾，若發現可疑場所或行為，應立即向警方通報，共同打擊毒品犯罪，以維護民眾生活環境安全。

照片來源：屏東縣警方提供

