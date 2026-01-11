通緝犯三峽街頭瘋狂逃竄！14張罰單噴飛4萬 警搜出海洛因針筒

社會中心／程正邦報導

通緝犯三峽街頭瘋狂逃竄，大批警力圍捕，嚇壞不少民眾。（圖／翻攝畫面）

寧靜的三峽街頭日前上演一場驚心動魄的電影情節。一名 59 歲李姓男子，因身揹酒駕與竊盜兩項通緝罪名，在遇到警方巡邏時心虛拒檢，隨即展開一場在市區內的亡命飆車。李男為了甩開警網，完全無視用路人安全，瘋狂的行徑不僅讓自己被警方壓制，更換來了一筆足以讓他心痛不已的高額罰單。

通緝犯李男不斷逆向行駛、鑽小巷，讓員警疲於奔命險象環生。（圖／翻攝畫面）

詭異行徑露餡 引爆三峽街頭大追擊

警方表示，這起事件發生於 8 日下午，李男騎乘機車行經三峽區中正路一段時，因為神情極度閃躲、騎車路徑飄忽不定，立刻引起線上巡邏員警的職業警覺。當員警上前準備實施路檢時，李男竟然毫無徵兆地猛催油門，試圖利用小巷弄甩掉後方的警車。警方見狀隨即通報線上警網進行攔截圍捕，多部警車在鳴笛聲中於市區展開包抄。

警方在李男機車後座車廂搜出毒品海洛因和針筒。（圖／翻攝畫面）

違規 14 項全開！四萬罰鍰「罪加一等」

在短短數分鐘的逃逸過程中，李男完全不顧他人死活，將機車當作賽車，在車陣中高速穿梭。據警方統計，李男為了躲避查緝，沿途不僅多次闖紅燈、逆向行駛，甚至為了避開車流而衝上人行道，且轉彎全未打方向燈。最終，在信義街口遭多部警車包夾，員警迅速將其拉下車壓制上銬。

警方在清點其違規事項後，針對闖紅燈、逆向、不服稽查等 14 項危險駕駛行為「開好開滿」，累計最高罰鍰金額達 4 萬 3800 元。

員警自李嫌身上查獲疑似第一級毒品海洛因粉末一包及針筒六支。（圖／翻攝畫面）

毒品通緝雙身分 難逃法網制裁

警方進一步查驗身分，發現李男分別遭到士林地檢署（酒駕案）與桃園地檢署（竊盜案）發布通緝。除了通緝身分外，警方在其機車置物箱中赫然搜出海洛因粉末、安非他命及 6 支已使用的針筒。經毒品快篩測試後，相關毒品均呈現陽性反應，罪證確鑿。李男在被捕後一臉懊悔，但已無法挽回其脫序行為造成的法律後果。

初步快篩結果顯示，粉末及針筒均呈第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命陽性反應。（圖／翻攝畫面）

警方重申：嚴執法保護用路人

三峽警分局指出，針對李男這種罔顧公眾安全的危險駕駛行為，警方絕對零容忍。全案訊後，警方將李男依違反《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪嫌，移送新北地檢署偵辦，同時將其解送相關地檢署歸案。

警方強調，春節將至，會持續強化街頭巡邏與犯罪打擊力度，確保民眾能有一個安全的社會環境，任何試圖挑戰法治秩序的人，終將面臨法律的制裁。

