通緝犯丟煙霧彈再闖誠品隨機砍人 民眾驚逃「躲倉庫」

張姓通緝犯在誠品南西店附近隨機砍人，被砍受害人的機車血跡斑斑。廖瑞祥攝



台北市中山區今晚（12/19）傳出一名張姓通緝犯持煙霧彈、長刀在捷運台北車站及中山站隨機攻擊民眾，甚至持刀闖進誠品南西店亂砍，最後墜樓不治。事發當下，不少民眾驚慌失措，躲進誠品的倉庫，驚險畫面也跟著曝光。

中山站出現隨機砍人，民眾嚇得躲進倉庫。翻攝Threads＠t1ng_an_04

有民眾拍下，張男先蹲在誠品南西店前斑馬線中間，疑似是在準備，隨後就拿著刀子朝路人揮砍，一路砍進店內。許多民眾在社群表示，現場冒出煙味，逛街民大喊「有人拿刀」後掀起恐慌，部分人員躲進倉庫避難，大家連氣都不敢吐一聲，相當緊張。

張姓逃兵在誠品南西店隨機砍人，警方封鎖線場。廖瑞祥攝

另外，也有逛街民眾提到，一名拿長刀的男子突然經過身邊，許多人轉頭就逃，誠品逃生門卻寫不能開，大家不管三七二十一硬開跑下樓。

