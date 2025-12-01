通緝犯化名租屋藏身製毒 台南刑大查緝到案起獲逾2公斤毒品

台南市刑大查獲吳嫌在高雄租屋做為毒品加工和出貨據點，起出市價約四百萬元的毒品，訊後依違反毒品危害防制條例送辦。（記者陳佳伶翻攝）

記者陳佳伶／新營報導

因毒品案遭判刑十二年的吳姓男子拒不到案逃亡遭通緝，以假證件化名在高雄租屋做為毒品加工和出貨據點，南市刑大查緝毒品案向上溯源，循線前往高雄小港區一處大樓逮捕吳男，查獲海洛因、安非他命等毒品市價約四百萬元，訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

卅九歲的吳嫌（有毒品、槍砲前科）曾被查獲多次持有大量毒品、化學藥劑；一一二年間並被查獲改造手槍兩枝，因毒品和違反藥事法被判刑十二年三個月，卻在一一二年十二月畏罪逃亡。

吳嫌以假證件化名在高雄小港區一處大樓租屋，做為毒品加工和出貨據點，晝伏夜出、以電動腳踏車代步、使用國際漫遊卡、三餐均以外送平台點餐，行事隱密躲避查緝。

台南市刑大經長時間跨縣市跟監蒐證，掌握吳嫌行蹤與交通工具後，經持拘票及搜索票展開行動，在吳嫌租屋處查獲第一級毒品海洛因（毛重二百四十四點六七公克）、第二級毒品安非他命（毛重一千八百二十六點三八公克）、查獲現金二百二十萬元疑為販毒所得，並查扣二氧化矽、苯甲酸鈉等化學藥品及壓模器、雙獅牌印章等製毒器具。

警方在吳嫌屋內發現有大量化學書籍，疑研讀製毒技術，且準備壓模器和雙獅牌印章，疑似購買其他化學原料摻混稀釋後再壓成海洛因磚，轉售賺黑心錢。