通緝犯報親哥名字躲臨檢失敗 被逮才知「哥哥也被通緝」

林姓通緝犯前年深夜搭白牌車上國道，因為司機亂開霧燈被國道警察攔下，林男擔心身分敗露，趕緊報出哥哥的姓名、生日與身分證字號打算應付過去，怎知人算不如天算，哥哥竟然也是通緝身分，害林男當場尷尬被逮

被帶回警局繼續騙

即便被帶回警局，林男還是不肯死心，在所有簽辦文件、指紋卡和筆錄上依舊大搖大擺地署名哥哥的名字並按指紋，企圖將錯就錯。他天真以為能瞞天過海，卻忘了指紋是騙不了人。

用假身份罪加一條

後來真相很快大白，經比對結果證實指紋與哥哥完全不符，因此戳破林男謊言，警方比對查出指紋其實是林男本人而非哥哥，讓林男最終多背上一條偽造文書的罪名。

最後法院判定林男行為觸犯行使偽造私文書罪，考量到他對家屬及司法偵查造成的損害，判處有期徒刑3個月，准許以每日1000元折算易科罰金。

