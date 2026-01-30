通緝犯密室大玩躲貓貓！「警界始源」實務訓練首週立大功

警員游宥恩（中）被稱為警界始源。（圖／東森新聞）





中正第一分局博愛路派出所日前執行臨檢勤務時，過濾旅客身分發現一名廖姓通緝犯入住，遂悄悄在旁埋伏觀察。幾個小時後，該通緝犯返回青年旅店，博愛所員警遂至現場抓捕逃犯，廖嫌發現員警到旅館時，竟迅速閃進其他床位大玩「消失術」。

警方隨即進入不足15坪的狹小房間搜查，卻發現原入住的床位空無一人，氣氛一度陷入膠著，在員警鍥而不捨地查找後，終於在另一布簾遮住的床位中將廖嫌揪出，原來是廖嫌怕被逮後將服刑，遂跟員警大玩「躲貓貓」，全案詢後依法移送臺灣士林地檢署偵辦。

值得注意的是，參與這場「躲貓貓」大戰並成功破案的成員中，包含了一位剛從警專畢業、到任實務訓練不滿一週的警界新血-警員游宥恩。因他的父親曾任職於北市警察局後勤科，小時候他常被父親帶到辦公室，穿梭在警局走廊間，最嚮往的就是親眼目睹保大、刑大學長們威武抓捕犯嫌的帥氣模樣。這份深植心底的英雄夢，讓他於大學畢業後毅然報考警察特考並順利錄取，沒想到正式踏入職場後，首戰便是協助學長找到通緝犯，將其繩之以法。

博愛所員警在旅館內逮到通緝犯。（圖／東森新聞）

警方嚴正呼籲，法網恢恢疏而不漏，犯罪者切勿心存僥倖，企圖以任何躲藏方式規避司法，違法行為終將面對法律制裁。此外，也特別提醒旅館業者與廣大市民，應落實住客登記並保持警覺，若發現可疑人員或房內有異常動靜，應即時通報警方，透過警民合作守護社會治安，確保公共安全。

