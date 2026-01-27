通緝犯心虛報假身分證「拒檢衝撞」 警破窗拉出人壓制

嘉義市警方昨日下午4時15分許，在民族路與忠義街口發現一輛自小客車行跡可疑，執勤員警依法上前攔查。過程中，49歲林姓駕駛向警方提供不實身分資料，企圖矇混過關。當員警進一步查證身分時，林男突然猛踩油門加速逃離現場。

警方立即通報支援並展開圍捕行動，雙方在嘉義市區內展開驚險追逐。林男駕車在市區四處竄逃，警方緊追不捨，追逐過程持續約30分鐘。下午4時51分，警方在博愛路橋東往西下橋處成功將該車攔下，大批警力團團包圍，使林男無處可逃。

面對警方包圍，林男仍拒絕配合，企圖再次加速衝撞逃離。為防止危害公共安全與其他用路人安全，員警依法實施強制破窗。現場畫面顯示，員警敲打車窗後玻璃碎片四處噴濺，林男躲在車內試圖掙扎反抗。員警隨後拉開車門將其強行拖下車，林男在地上仍不斷反抗，最終遭員警壓制上銬。

警方來回檢查車內是否藏有其他違禁品，現場其他路過民眾因車輛阻擋動彈不得，紛紛拍下員警壓制嫌犯的過程。

經警方進一步查證，林姓男子為雲林地方檢察署發布的不能安全駕駛通緝犯，意即先前曾有毒駕或酒駕等違法行為。第一分局偵查隊長洪茂發表示，全案已依法將林男解送歸案偵辦。

這起事件中，林男除了原先的通緝案件外，還將面臨妨害公務等相關罪責。警方呼籲，民眾若遇警方依法攔查應全力配合，拒檢逃逸不僅觸法，也可能造成公共危險。警方表示將持續強化查緝作為，維護市民安全。

