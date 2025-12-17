通緝犯慫恿友人蛇行、闖紅燈拒檢 害他吃官司還要吞罰單

陳姓通緝犯為規避警方查緝，竟慫恿友人開車逃逸，結果雙雙吃上公共危險罪，真是害人害已。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕58歲陳姓男子於今年1月間搭乘劉姓友人座車，劉因違規被警察鳴笛示意停車受檢，陳因案通緝，為規避攔檢竟然出言催促劉加速行駛，不僅超速、逆向、蛇行、闖紅燈、任意跨越車道、未依規定使用方向燈、不依標誌(標線、號誌)行駛、拒絕接受稽查而逃逸等違規行為，最後仍被員警攔截，檢方將陳男以公共危險罪嫌起訴，陳僅為規避通緝到案，不僅讓劉姓友人吃上公共危險官司，還要吃鉅額罰單，當真是害人害己。

廣告 廣告

檢察官認為，陳姓男子係涉犯刑法第185條第1項之妨害公眾往來安全等罪嫌，又陳姓男子與同案被告劉定男子(已另案起訴)就前揭犯罪事實，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定論以共同正犯。

檢警調查，劉姓男子(所涉公共危險犯行另行起訴)於今年1月6日清晨2點40分左右，駕駛自用轎車，搭載陳姓男子及另外兩名友人，在桃園市桃園區介壽路與建國路口，為警發現車輛違規而鳴笛示意停車受檢，當時陳男坐在副駕駛座，陳因案通緝，為規避攔檢，竟持續出言催促劉加速行駛，以逃避員警追緝，沿途致生公眾往來之危險。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台南安平酒駕肇事者被起底是小草 連鎖店還給民眾黨員優惠

郭豫珍審童仲彥案見解大轉彎 法界批：助長立委任用「人頭助理」

前台中市議長張宏年辭世 中檢認死因不明、將解剖釐清

酒駕撞死女清潔員 台南鹽酥鴨老闆鄭傳吉羈押

